La vente aux enchères d'objets de «Game of Thrones» a rapporté plus de 21,1 millions de dollars, ou 18,1 millions de francs, à une maison spécialisée américaine. Le fameux trône a coûté 1,2 million de francs!

«You know nothing, Jon Snow»

Un fan de la série a dépensé près d'un million et demi de francs pour une réplique en plastique de son siège préféré. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Une vente aux enchères organisée à Dallas a permis aux fans de «Game of Thrones» d'acquérir des objets emblématiques de la série. Parmi les lots les plus remarquables, le célèbre trône de fer a été vendu pour 1,49 million de dollars après une intense bataille de plus de six minutes, révèle «Le Parisien».

Il s'agit d'une réplique en plastique, mais cela n’a pas diminué son attrait auprès des collectionneurs. Elle est tout de même recouverte de peinture métallique et ornée de pierres précieuses.

Six chiffres pour un ensemble d'Emilia Clarke

Au total, plus de 900 objets, dont des armures, des épées et des bijoux, ont été mis en vente pour des sommes allant de 500 à 20'000 dollars, générant des recettes de 21,1 millions de dollars (18,1 millions de francs). Plus de 30 articles ont atteint des prix à six chiffres, témoignant de l'engouement des fans pour la série. Par exemple, l'épée de Jon Snow, nommée «Longclaw», a été adjugée à 400'000 dollars.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les costumes ont également suscité une forte demande, avec des capes et robes portées par Emilia Clarke dans le rôle de Daenerys Targaryen. L'un de ses ensembles en daim a été vendu pour 112'500 dollars, bien au-delà de son estimation de départ.

Juste pour les sous

Autre pièce marquante, l'armure en cuir de Jaime Lannister, qui a trouvé preneur pour 275'000 dollars. Selon Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage Auctions, ces objets incarnent la magie de la série, et les fans ont été prêts à payer cher pour emporter un morceau de cet univers.

À lire aussi Les enchères cartonnent Les maillots Spiderman du Lausanne HC affolent la toile

Heritage Auctions est une maison spécialisée dans les ventes aux enchères d'objets de collection. Il ne semble pas y avoir de but caritatif derrière ces enchères. Elles visaient à répondre à la demande des fans et collectionneurs prêts à payer des sommes importantes pour obtenir des pièces de la série.