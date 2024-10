Vendredi, le Lausanne HC a porté des maillots spéciaux «Spiderman». Exclusifs et uniques, ils sont actuellement en vente aux enchères et les bénéfices iront à deux associations caritatives. Plus de 15'000 francs ont déjà été récoltés.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi dernier, le Lausanne HC a mis la barre haut pour son traditionnel match «Play for Kids». Le club vaudois a affronté son adversaire avec un maillot très spécial, un hommage direct à l’univers Marvel et à l’iconique Spiderman. Rouge flamboyant et bleu, ce design a immédiatement séduit les fans, et pas seulement sur la glace. Depuis la mise aux enchères des maillots portés lors du match, c’est un véritable engouement qui s’est emparé des supporters et des collectionneurs.

L’objectif de cette action n’est pas seulement de vendre des maillots collectors, mais de récolter des fonds pour des associations caritatives. Les bénéfices iront directement à «Marchethon» et à «Ilenia My Life», deux organisations qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des personnes malades. À ce jour, plus de 15'000 francs ont déjà été promis par les potentiels acheteurs, et la compétition est rude pour s’offrir l’un de ces précieux exemplaires.

Si le prix de départ était fixé à CHF 150.-, certains maillots atteignent des sommes impressionnantes. La pièce la plus convoitée ? Celle de l’attaquant finlandais Antti Suomela, top scorer vendredi soir. Son maillot floqué à son nom s'arrache déjà à plus de 2400 francs et la bataille entre deux enchérisseurs particulièrement motivés semble loin d’être terminée. «C’est fou de voir à quel point les gens se sont pris au jeu, commente un responsable marketing du club. Nous savions que ces maillots allaient plaire, mais on ne s’attendait pas à une telle ferveur.»

Contrairement à d’autres opérations similaires, où des «replicas» peuvent être vendus en grande quantité, le LHC a pris le parti de ne vendre que les pièces originales portées par les joueurs lors de la rencontre. Une décision qui, forcément, ajoute à la rareté et à l’exclusivité de l’opération. Ceux qui espéraient un maillot de Spiderman à moindre coût en seront donc pour leurs frais: aucune version commerciale ne sera mise à disposition.

Cette stratégie a toutefois payé, car l’engouement est là. Outre le maillot de Suomela, d’autres joueurs voient leur tenue s’envoler, avec deux enchères dépassant les 1000 francs: ceux de Théo Rochette et Kevin Pasche.

Pour ceux qui souhaitent encore participer, il reste quelques jours avant la clôture des enchères, fixée au 14 octobre.