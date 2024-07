Des investissements de 60 millions de francs, 134 nouvelles chambres et une terrasse sur le toit pour 900 clients: le Reverb, nouvel hôtel à Hambourg, a la classe. Mais il s'agit aussi d'un ancien bunker construit par les nazis.

L'hôtel le plus spectaculaire d'Allemagne est un ancien bunker nazi

Vue sur le stade et toute la ville de Hambourg

Hambourg a un nouveau symbole: le Reverb Hotel Bunker. Ce week-end, des clients ont pu séjourner pour la première fois dans cet hôtel quatre étoiles géré par la chaîne Hard Rock. L'établissement, qui compte 134 chambres, est situé dans le quartier branché de St. Pauli, juste à côté du mythique stade Millerntor du club de football du même nom.

L'imposant bloc de béton est ce qu'on appelle un Hochbunker datant de la Seconde Guerre mondiale. Construit entre 1942 et 1944 par des travailleurs forcés, il a été transformé et agrandi au cours des cinq dernières années pour un montant de 60 millions de francs. Les chambres se trouvent dans cinq étages nouvellement construits sur le bunker. Toutes ont une vue panoramique sur Hambourg ou – un bon argument pour tous les fans de football – sur le stade tout proche. La façade devrait prochainement être presque entièrement végétalisée.

Terrasse sur le toit avec 900 places

La chambre double coûte environ 200 francs par nuit – petit-déjeuner compris. Une suite de 50 mètres carrés est disponible à partir de 250 francs. La pièce maîtresse du nouveau complexe hôtelier? Un rooftop de grande classe, qui peut accueillir jusqu'à 900 visiteurs. 4700 plantes en font une jungle urbaine surplombant la ville hanséatique. La terrasse avec un café est librement accessible par le «Berg-Pfad» et n'est donc pas réservée aux seuls clients du Bunker-Hotel.

«Un chapitre sombre de l'histoire allemande devient un lieu convivial, lumineux et vivant», se réjouit le maître d'ouvrage et investisseur Thomas Matzen lors de l'ouverture du bunker, haut à l'origine de 38 mètres et équipé de canons antiaériens. Thomas Matzen possède le droit d'utilisation du bunker pour 99 ans.

Une protection pour 25'000 personnes

Cette construction militaire faisait partie d'un réseau composé de sept autres installations similaires dans toute l'Allemagne. Les bunkers devaient rendre plus difficile le survol ou l'attaque de bombardiers adverses. Ils servaient également d'abris. 25'000 Hambourgeois y trouvaient refuge, protégés par des murs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur.

Le contraste ne pourrait pas être plus grand: Aujourd'hui, les clients prennent un verre au bar Karo & Paul sur trois étages tout en profitant de la musique live. Ou alors, ils mangent dans le restaurant avec la cuisine spectacle du chef et star de la télé Frank Rosin. Le maître d'ouvrage Thomas Matzen tient toutefois à ce que le contexte historique soit préservé.