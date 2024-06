Interdiction d'avoir un bagage à main avec ce nouveau billet d'avion!

La compagnie canadienne WestJet propose un tout nouveau billet ultra low cost: sans bagage à main.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Si vous êtes du style à bourrer votre sac à main au milieu de l'aéroport en espérant que ça passe, ce nouveau billet d'avion n'est pas fait pour vous. La compagnie aérienne canadienne WestJet propose un boarding pass «UltraBasic». Le concept est simple: venez tel que vous êtes, téléphone, passeport en poche et petit sac en bandoulière, mais sans aucune autre valise!

Selon «The Independant», l'offre est disponible depuis le 4 juin. Sans bagage, les passagers sont également les derniers à embarquer dans l'appareil. Avec cette nouvelle offre, la compagnie aérienne souhaite «rendre l'avion accessible aux passagers».

L'offre est personnalisable

Vos poches sont trop petites? Pas de panique, le billet reste modulable. Il est possible d'ajouter un bagage en soute, et même de réserver un siège lors de l'enregistrement! Les passagers qui traversent les océans Pacifique ou Atlantique avec WestJet ont tout de même la possibilité d'avoir un plus grand sac en cabine. Quelle générosité.

Voici tout ce qu'on ne peut pas prendre avec soi.

John Weatherill, vice-président et directeur commercial de la compagnie aérienne, précise: «Nous nous engageons à rendre les voyages aériens abordables, et 'UltraBasic' est une solution innovante et rentable qui offrent aux clients des tarifs aériens abordables vers davantage de destinations.»

Et d'ajouter: «Avec UltraBasic, les clients peuvent personnaliser une expérience de voyage qui répond à leurs besoins, sans payer pour des services supplémentaires qu'ils n'apprécient pas. Nous tenons notre promesse de tarifs bas et pensons qu’UltraBasic donnera à davantage de Canadiens la possibilité de voyager.» Avec le tarif «UltraBasic», l'aller-retour de Toronto à Calgary cet été coûte environ 650 dollars canadiens, environ 420 francs suisses pour 4h de vol... pas si low cost que ça.