Une Britannique a demandé un passeport pour sa fille de six ans afin de pouvoir partir en vacances à Disneyland. Mais celui-ci lui a été refusé. La raison est plus qu'étonnante: son nom est identique à celui d'un personnage d'une série télévisée.

Une fillette se voit refuser un passeport à cause de son nom

Lucy et sa fille, originaires du sud de l'Angleterre, se réjouissaient de leur voyage tant attendu à Disneyland Paris. Mais pour pouvoir visiter le célèbre parc d'attractions, la petite fille de six ans avait besoin d'un passeport. La Britannique pensait que cela serait vite réglé. Loin de là.

Après avoir fait les démarches nécessaires, la maman a reçu une lettre du bureau des passeports. Celle-ci contenait une mauvaise surprise: les autorités ont informé la femme de 39 ans qu'il n'était pas possible d'établir un passeport. La raison: la fillette porte le prénom de Khaleesi, le même que celui du personnage connu de la série à succès «Game of Thrones».

«J'étais complètement dévastée, a raconté la maman à la BBC. J'étais frustrée et je ne comprenais plus rien à ce bas monde.» Selon elle, c'était la première fois qu'elle apprenait l'existence d'une telle règle. «Si le prénom a pu être inscrit dans le registre des naissances, pourquoi y a-t-il des problèmes maintenant?» La Britannique préparait ce «voyage de rêve» depuis des mois et a dû accuser le coup.

Le nom appartient à Warner Brothers

Les autorités ont justifié leur décision par le fait que le nom était protégé par le droit des marques et appartenait donc à la société de production Warner Brothers. Ce n'est qu'avec l'autorisation de Warner Brothers que le passeport de la jeune fille peut être délivré.

Déçue, la Britannique s'est alors adressée à un avocat. Elle a appris par ce dernier que le nom de sa fille était bien autorisé. Elle a confronté le bureau des passeports à ces nouvelles informations.

Pression dans les médias sociaux

Celui-ci s'est excusé peu après auprès de la mère pour cette erreur et a promis de traiter la demande de Khaleesi. «Sans la persévérance et la pression des réseaux sociaux, personne n'aurait bougé au bureau des passeports», assure la maman. Sur les réseaux sociaux, la Britannique a en effet décrit son cas à ses followers.

D'autres parents se seraient adressés à elle pour des problèmes similaires. Lucy attend désormais le passeport de sa fille avant de réserver à nouveau son voyage à Paris. Elle espère que son histoire donnera du courage à d'autres personnes concernées: «Il y a certainement d'autres parents dont les demandes de passeport ont été refusées pour une telle raison. Ils savent maintenant que le problème peut être résolu.»