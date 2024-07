Une passagère qui cherchait les toilettes active par erreur le toboggan d'urgence

Une passagère inexpérimentée a provoqué un incident en Chine lorsqu'elle a ouvert par erreur une sortie de secours et activé le toboggan d'urgence alors qu'elle cherchait simplement à aller aux toilettes.

1/2 Avant même que l'avion ne décolle, la porte de la sortie de secours a soudainement disparu et le toboggan s'est gonflé. Une passagère a ouvert la porte par erreur en cherchant les toilettes.

Elle voulait juste aller aux toilettes – pas annuler le vol, ni payer un bras! Cette malheureuse passagère en a fait une belle: elle a ouvert par erreur une sortie de secours et activé le toboggan d'urgence de l'avion dans lequel elle se trouvait. L'incident s'est produit le 4 juillet dernier sur le vol CA2754 d'Air China reliant Quzhou à Chengdu – avant même que l'avion ne décolle, rapporte le «South China Morning Post».

Ce vol devait être le premier voyage en avion de cette passagère. Mais alors qu'elle cherchait des toilettes, la pauvre a malencontreusement ouvert la porte de secours sans que l'équipage s'en aperçoive. Les autres passagers n'en ont pas cru leurs yeux en voyant la glissière se gonfler.

L'intrépide aurait ouvert la porte si discrètement que personne n'a rien remarqué, explique un passager au «South China Morning Post»: «Lorsque le toboggan d'évacuation est sorti, même le personnel de bord était effrayé. La passagère a éclaté en sanglots lorsqu'elle a appris qu'elle devrait payer pour les dégâts.»

De lourdes peines en Chine… jusqu'à la prison!

Après avoir évacué tous les passagers par le toboggan d'urgence, Air China a dû les loger dans des hôtels, car aucun autre vol n'était prévu ce jour-là. Les voyageurs ont en outre reçu un dédommagement équivalent à près de 50 francs. La responsable de cet incident a été entendue par la police et devra payer les frais occasionnés. Selon le modèle d'avion, le coût de l'activation d'une porte de sortie de secours peut atteindre 200'000 yuans (soit l'équivalent de 24'600 francs).

En Chine, l'ouverture non autorisée des issues de secours dans les avions peut entraîner de lourdes amendes – et même des peines de prison. En 2017, un passager avait été emprisonné pendant douze jours à Pékin après avoir ouvert par inadvertance une issue de secours et déclenché un toboggan. En février 2015, un autre passager d'un aéroport de la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, avait ouvert une porte de sortie de secours à proximité de son siège pendant le roulage. Il a dû payer 35'000 yuans (soit 4300 francs) à titre de dédommagement. La femme à la recherche de toilettes risque désormais des conséquences similaires pour sa mésaventure.