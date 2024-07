Le rappeur Moha La Squale condamné à trois ans de prison ferme

Le rappeur Moha La Squale a été reconnu coupable de violences conjugales, séquestrations et menaces de mort envers six ex-compagnes. Il écope de quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis.

L'ex-star du rap Moha La Squale, 29 ans, a été condamné vendredi à Paris à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des violences conjugales, séquestrations et menaces de mort envers six ex-compagnes.

Le tribunal a ordonné le maintien en détention de l'auteur de «Bendero» — Mohamed Bellahmed de son vrai nom — qui a déjà passé près de 17 mois derrière les barreaux.