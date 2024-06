Une mère poste une vidéo de nettoyage: ses followers appellent la police

1/5 La jeune mère Nicole Austin a mis sur TikTok une vidéo où elle range sa maison.

Fabienne Maag

Être parent n'est pas toujours une chose facile. Il y a du ménage à faire dans la maison, les enfants veulent de l'attention… et il ne faut pas non plus se négliger soi-même! C'est donc possible que, de temps en temps, les parents se laissent aller sur les corvées ménagères.

Certains followers de l'influenceuse britannique Nicole Austin ne sont apparemment pas de cet avis. La jeune mère de quatre enfants a posté une vidéo qui la montre en train de ranger sa maison. Nicole Austin nettoie la table à langer et s'occupe de ses affaires qui s'amoncèlent sur son lit.

Vêtements et jouets éparpillés partout

La jeune mère se déplace dans d'autres pièces de la maison. Des vêtements sont suspendus dans l'entrée puis au-dessus de l'escalier. De nombreuses autres affaires sont éparpillées sur le sol, et l'on distingue quelques étendoirs à l'arrière-plan. Dans le salon, des jouets sont encore étalés sur le sol et sur le canapé.

La cuisine est tout autant encombrée, des assiettes sales sont posées sur le buffet et la table. Certaines armoires sont ouvertes, à côté desquelles se trouvent des emballages usagés et des sacs déchirés. Au sol, des sacs remplis contiennent d'autres détritus. Puis Nicole Austin s'active: bim, bam, bim, bam… avec son mari, elle remet sa maison en état en deux-trois mouvements.

«L'un d'entre vous a envoyé la police à ma porte»

Mais de nombreux followers de la jeune mère ne sont pas enthousiastes à l'idée de retrouver une maison radieuse. Pour eux, la jeune femme semble dépassée par les événements. Beaucoup s'inquiètent du bien-être de leurs enfants.

Tard dans la soirée, des agents auraient sonné à la porte d'entrée, comme le rapporte «The Sun». «L'un d'entre vous a envoyé la police à ma porte, oui vous avez bien entendu!», déclare Nicole Austin à ses followers dans une nouvelle vidéo. Les agents auraient voulu contrôler si elle ne négligeait pas ses enfants.

Publicité

«Je ne peux tout simplement pas y croire, poursuit la jeune femme. Quand est-ce que cela s'arrêtera?» Les agents seraient restés dans la maison pendant près de deux heures. Comme ils n'ont rien trouvé de suspect, ils sont repartis. Mais cela n'a pas vraiment découragé la jeune mère de 25 ans. Elle poste d'autres vidéos de nettoyage, en laissant planer l'idée que ses followers devraient d'abord balayer devant leur propre porte.