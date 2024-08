Un avion de Swiss a dû faire escale à Astana au Kazakhstan, en raison d'une urgence médicale (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Un avion Swiss en direction de Tokyo a été forcé de faire une escale au Kazakhstan, à Astana, en raison d'une urgence médicale. Lors de la manœuvre sur le tarmac, une roue s'est décrochée. Après l'atterrissage, le pilote a dû effectuer un virage à 180 degrés sur la piste, car elle était fermée à ce moment-là, a indiqué une porte-parole à Keystone-ATS. La roue avant a alors roulé hors de la piste et s'est légèrement enfoncée dans une prairie, selon ce que l'on pouvait voir sur des photos publiées sur le portail en ligne de «20 Minuten».

L'avion est ensuite revenu sur la piste. Le passager concerné par l'urgence médicale a été confié à du personnel médical, a ajouté la porte-parole. Tous les autres voyageurs se portent bien et devraient être ramenés le plus rapidement possible à Zurich. L'incident fait l'objet d'une enquête.