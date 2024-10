Les habitants de Sainte-Lucie ont essuyé 9 tornades dont 3 en 25 minutes. Les dégâts sont importants. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

L'ouragan Milton n'a pas fait de cadeau à la Floride: pas moins de 38 tornades auraient balayé l'Etat du sud-est des Etats-unis, indique le service météorologique national. Ce chiffre pourrait être revu à la baisse, car il se base surtout sur des témoins oculaires. L'agence ajoute avoir émis plus de 125 avertissements en 24 heures, un triste record pour la région.

Certaines zones n'ont pas été épargnées, comme celle du comté de Sainte-Lucie, figé à 160 kilomètres à l'intérieur des terres. En effet, 9 tornades ont ravagé les différentes communautés, dont trois en l'espace de 25 minutes, détaille CNN jeudi 10 octobre. Ron DeSantis a confirmé la mort de cinq personnes.

Des tornades puissantes

Les tornades qu'ont affrontées les habitants de Sainte-Lucie étaient «suralimentés», comparées à celles normalement provoqués par les ouragans, souligne Michael Brennan, directeur du Centre national des ouragans, à CNN. Une vidéo partagée sur le compte Facebook du comté de Sainte-Lucie montre le moment où une tornade dévaste la région. Des images violentes qui rappellent la violence de ce phénomène météorologique.

Le passage de l'ouragan a d'ores et déjà laissé de nombreuses traces dans la région: d'importants dégâts sont à déplorer. Certaines maisons ne sont plus que des tas de ruines, des voitures sont renversées, des lignes électriques ainsi que des arbres sont tombés. D'ailleurs, jeudi matin, plus de 64'000 personnes n'avaient pas d'accès à l'électricité dans le comté.

Actuellement, les efforts de sauvetage se poursuivent. Le bilan de l'ouragant pourrait lui s'alourdir.