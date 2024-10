Des chasseurs d'ouragans ont honoré la mémoire de Peter Dodge en dispersant ses cendres dans l'ouragan Milton. Ce météorologue passionné avait consacré 44 ans de sa vie à la recherche et à la surveillance des ouragans.

Les cendres d'un météorologue ont été libérées dans l'ouragan Milton considéré comme la «tempête du siècle». Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Peter Dodge, un météorologue américain, avait pour habitude de survoler les ouragans. Aujourd'hui, il se retrouve au cœur de la tempête Milton... alors qu'il est décédé il y a un an.

En effet, ses anciens collègues, des chasseurs d'ouragans de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ont tenu à rendre hommage à leur ami, disparu à l'âge de 53 ans seulement. Ils ont profité d'un vol autour de la «tempête du siècle» pour déverser ses cendres, rapporte le «New York Times», mercredi 9 octobre.

Une passion inébranlable

«Peter avait une passion inébranlable pour les activités sur le terrain, notamment le vol, et une curiosité insatiable pour la recherche», confie au «New York Times» Shirley Murillo, directrice adjointe d'un laboratoire de la NOAA. Elle ajoute: «En libérant ses cendres dans l'ouragan Milton, nous avons cherché à honorer sa mémoire et son esprit d'équipe, d'aventure et de curiosité.»

Car, Peter Dodge était avant tout un météorologue passionné. Juste avant sa mort, il avait célébré 44 ans de service où il avait développé une expertise en technologie radar aussi bien sur terre quand dans le ciel. Il prenait souvent part à des missions de surveillance des ouragans.

Mais ce n'est pas tout, Peter Dodge a également fortement contribué aux efforts visant à mieux comprendre l'évolution des ouragans. Il a ainsi été récompensé à plusieurs reprises tout au long de sa carrière professionnelle.

Un but scientifique

Le «dernier vol» du météorologue a grandement bénéficié aux scientifiques. Car en plus de disperser les cendres de Peter Dodge, les chasseurs d'ouragans ont ausii collecté des données tout autour de la tempête Milton, afin de fournir des informations en temps réel au Centre national des ouragans. Un vol loin d'être inutile donc.