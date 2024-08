Un médicament anodin réduit le risque de cancer du côlon

1/4 Le cancer est l'une des causes de décès les plus fréquentes en Suisse. (Image symbolique)

En Suisse, plus d'une personne sur cinq est atteinte d'un cancer avant l'âge de 70 ans, selon l'Office fédéral de la statistique. Cette maladie est la deuxième cause de mortalité dans le pays. Outre les facteurs génétiques, le mode de vie joue un rôle décisif. Les personnes qui fument, font peu d'exercice et ont une alimentation malsaine sont plus susceptibles de développer un cancer.

Mais une nouvelle étude donne un peu d'espoir. Selon celle-ci, un médicament apparemment banal peut réduire le risque de cancer de l'intestin: l'aspirine. Des chercheurs américains ont analysé les données de plus de 100'000 hommes et femmes qui prenaient régulièrement de l'aspirine et les ont comparées à des personnes qui n'en prenaient pas. Sur une période de 30 ans, ils ont constaté que les patients sous aspirine étaient moins susceptibles de développer un cancer. L'incidence sur dix ans était en moyenne de 1,98% chez eux, alors qu'elle était de 2,95% chez les patients qui ne prenaient pas d'aspirine.

Différence plus grande pour un mode de vie malsain

L'effet était encore plus net chez les personnes ayant un mode de vie malsain et ayant un risque accru de cancer de l'intestin. Les personnes qui prenaient régulièrement de l'aspirine avaient une probabilité de 2,1% de développer un cancer de l'intestin. Sans prise régulière, la valeur était de 3,4%.

Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «JAMA». Selon les chercheurs, l'aspirine agit probablement par plusieurs mécanismes pour prévenir le cancer, notamment en réduisant les protéines pro-inflammatoires et en bloquant la croissance cellulaire incontrôlée.

«Nos résultats montrent que l'aspirine peut réduire proportionnellement le risque nettement accru chez les personnes présentant plusieurs facteurs de risque de cancer colorectal», a déclaré Daniel Sikavi, auteur principal de l'étude et directeur de la gastroentérologie au Massachusetts General Hospital (MGH), à «Medical Express».

Le MGH est le plus ancien et le plus grand hôpital d'enseignement de la faculté de médecine de la prestigieuse université de Harvard. «En revanche, les personnes ayant un mode de vie plus sain ont un risque de base plus faible de cancer du côlon, c'est pourquoi le bénéfice de l'aspirine était toujours perceptible, mais moins prononcé», poursuit le chercheur.

Ne pas se précipiter à la pharmacie

Mais il est important de noter que ces résultats ne signifient pas que tout le monde devrait désormais prendre de l'aspirine tous les jours, comme le soulignent les scientifiques. Et surtout pas sans l'avis d'un médecin. Des effets secondaires importants tels que des saignements peuvent survenir et les résultats doivent encore être vérifiés dans d'autres études.

Il faudrait plutôt se concentrer sur la réduction des facteurs de risque influençables. Il s'agit notamment d'éviter le surpoids, de faire de l'exercice quotidiennement, de ne pas fumer, de boire peu d'alcool, d'éviter les substances cancérigènes et les rayons UV et de profiter des offres de dépistage précoce. Selon les experts, cela permettrait d'éviter une grande partie des cancers.