Prague bannit les tournées de bars pour attirer les touristes «cultivés»

Prague, connue pour ses soirées endiablées, a interdit les tournées des pubs nocturnes organisées entre 22h et 6h, visant à limiter le bruit et les comportements excessifs des touristes. La ville appelle à une ambiance plus raffinée.

Les «stag do», les enterrements de vie de jeune garçon en français, agacent profondément les habitants de Prague. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Eeeeet... Saaantééé!!! Ou pas. Prague en a par-dessus la tête des touristes vomissant dans ses ruelles pavées, des enterrements de vie de jeune garçon et autres vulgarités. Les Britanniques sont particulièrement dans le viseur des Tchèques, rapporte la chaîne BBC.

Cette semaine, le conseil municipal de Prague a décidé d’interdire les tournées de pubs nocturnes organisées par des agences entre 22h et 6h, invoquant des raisons de bruit, de sécurité et de propreté. L'adjoint au maire, Jiri Pospisil, a expliqué que la ville cherche à attirer des touristes plus sophistiqués et à éviter ceux qui viennent juste pour se saouler.

Pourtant les Tchèques adorent la bière

Cette décision est soutenue par l’Association tchèque des hôtels et restaurants, qui considère que ces tournées étaient une nuisance pour les habitants et les autres touristes. Prague suit ainsi les pas d’Amsterdam, qui a lancé une campagne l’an dernier pour décourager les comportements festifs excessifs des jeunes touristes.

Pourtant, en 2023, la République tchèque conservait son titre de nation la plus avide de bière, avec une consommation annuelle moyenne de 128 litres par habitant. Mais le pays tient à rappeler que sa capitale est une ville d'histoire et de culture, pas un parc d'attraction pour jeunes anglais à 3 pour mille.