Parti en randonnée, un homme se perd pendant dix jours dans le désert américain

1/6 Pendant dix jours, Lukas McClish a erré dans la nature.

Natalie Zumkeller

L'histoire se déroule certes à quelques centaines de kilomètres au nord d'Hollywood, mais elle est définitivement digne d'un film. Sa journée ne devait être qu'une belle randonnée à travers les collines de Santa Cruz, dans l'État de Californie. C'est dans cette optique que l'Américain Lukas McClish a préparé son sac, mis une lampe de poche et une paire de ciseaux avant de partir.

Mais sa journée va se dérouler tout autrement: Lukas McClish a perdu l'orientation et s'est perdu dans la nature. Comme le rapporte CNN, l'homme a disparu pendant dix jours et neuf nuits… sa famille ne savait rien, s'il était vivant ou non. En effet, le jeune homme n'avait pas prévenu sa famille qu'il partait en randonnée.

Un puma comme compagnon

Après quelques jours, ils n'ont plus supporté l'incertitude et ont émis un avis de disparition. Sa mère Diane a déclaré plus tard: «Je devais simplement faire confiance à Dieu pour qu'il aille bien.»

Pendant ce temps, Lukas McClish se nourrissait de baies sauvages, buvait de l'eau dans ses chaussures et devait se construire un lit de feuilles – tout cela en étant observé par un compagnon inhabituel. «J'avais un puma qui me suivait, mais c'était cool. Il gardait ses distances. Je l'ai accepté comme si c'était simplement quelqu'un qui me surveillait.»

Grâce aux indications d'autres randonneurs qui se sont présentés au bureau du shérif de Santa Cruz, un drone a pu localiser le disparu. C'est ainsi qu'après son aventure de dix jours, Lukas McClish a été retrouvé près d'une cascade, affaibli, mais miraculeusement peu blessé.

Il s'est senti à l'aise

Dans une interview, il a raconté qu'il ne pensait qu'à «un burrito et un taco bowl». «Après les cinq premiers jours, j'ai commencé à réaliser que j'étais peut-être dépassé.» Néanmoins, il ne s'est pas inquiété, il a même souligné qu'il se sentait fondamentalement à l'aise.

Publicité

Il s'est perdu parce que les points de repère habituels avaient été détruits par des feux de forêt.