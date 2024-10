L'Organisation mondiale de la santé met en place un plan mondial pour lutter contre la propagation accrue de dengue. Ce dispositif coûtera environ 46 millions de francs sur un an.

Les cas de dengue doublent chaque année, notamment dans des pays comme le Bangladesh qui avait enregistré 865 patients en 24 heures en septembre dernier. Photo: keystone-sda.ch

Le nombre de cas de dengue double chaque année depuis quelques années. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé jeudi à Genève un plan mondial d'un an.

Plus de 12 millions de cas avaient été identifiés fin août, près du double de l'ensemble de l'année dernière. La dengue est endémique dans 130 pays d'une partie de l'Asie, du Pacifique occidental et du continent américain.

La propagation rapide de cette pathologie et d'autres provoquées par piqûres de moustiques est «alarmante» et demande une collaboration internationale, affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Du maintien d'un environnement propre à des soins en passant par un contrôle des moustiques, les dispositifs à prendre sont nombreux.

Une urbanisation inadaptée, des dispositifs d'hygiène et d'assainissement approximatifs ou encore le changement climatique facilitent la progression de la dengue. Le plan prévoit une collaboration en termes d'urgence et de surveillance, une protection communautaire, des soins adaptés et de l'innovation pour des médicaments ou des vaccins.

Il faudra environ 46 millions de francs sur un an. «Des autorités aux citoyens en passant par les acteurs de la santé, tous doivent oeuvrer ensemble face à la pathologie», affirme l'organisation.