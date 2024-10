L'armée israélienne a tué le chef du Hamas Yahya Sinouar. Photo: AFP 1/6

Marian Nadler

L'armée israélienne a affaibli le Hamas en tuant le 16 octobre son grand chef, Yahya Sinouar. Elle n'a pas révélé l'endroit exact où se trouve le corps. Les autorités n'ont pas non plus indiqué ce qu'il adviendrait de sa dépouille.

«La cause du décès est une blessure par balle à la tête», a déclaré Chen Kugel, expert médico-légal responsable de l'autopsie et pathologiste en chef au Centre national de médecine légale de Tel Aviv, à la chaîne de télévision américaine CNN. «Il avait plusieurs blessures: une blessure causée par une roquette sur son avant-bras droit, des blessures causées par la chute d'un mur sur sa jambe gauche et de nombreux éclats d'obus dans sa poitrine. Elles ont causé de graves blessures. Mais la mort a été causée par une blessure par balle à la tête», a poursuivi le médecin légiste.

Chen Kugel a déclaré au «New York Times» que le corps de Yahya Sinouar avait été remis à l'armée israélienne après l'autopsie. Il dit ne pas savoir où sa dépouille est conservée.

Un échange pour les otages?

Dans de nombreux cas, Israël conserve les corps des membres du Hamas ou d'autres organistions dans l'espoir de pouvoir les utiliser dans le cadre d'un futur échange. Le Hamas procède de la même manière avec les corps des otages enlevés le 7 octobre 2023.

Il existe plusieurs possibilités en ce qui concerne le corps de Yahya Sinouar: il pourrait être conservé, remis au Hamas ou enterré d'une autre manière. Des sources israéliennes ont confirmé à CNN qu'il était envisagé d'utiliser le corps de Yahya Sinouar comme «objet de négociation», en échange de la libération des otages détenus dans la bande de Gaza.

Ne pas l'ériger en martyr

Il y a cependant une chose qu'Israël veut éviter à coup sûr: le fait que la tombe de Yahya Sinouar devienne un lieu de pèlerinage pour les Palestiniens radicaux. Jon B. Alterman, directeur du programme du Proche-Orient au Center for Strategic and International Studies à Washington, ne pense pas que le corps de Yahya Sinouar sera utilisé comme monnaie d'échange. Selon lui, Israël veut éviter que ses partisans ne l'enterrent en martyr dans la bande de Gaza.

«J'imagine qu'il y aura des funérailles secrètes et dignes dans un lieu inconnu», déclare Jon B. Alterman au «New York Times». «Les Israéliens feront d'énormes efforts pour s'assurer qu'il ne reste rien qui puisse servir d'objet de vénération», pense l'expert, faisant une comparaison avec Oussama Ben Laden. L'instigateur des attentats du 11 septembre 2001 avait été tué en 2011 par les forces américaines et a été immédiatement enterré en mer. Ainsi, la possibilité que la tombe du chef d'Al-Qaïda se transforme en lieu de pèlerinage a pu être exclue.

Les manifestants font pression sur Netanyahu

Pendant ce temps, des milliers de personnes ont manifesté ce week-end en Israël pour demander au gouvernement de Benjamin Netanyahu de parvenir à un accord sur le retour des otages toujours détenus à Gaza.

Les parents, frères et sœurs et autres membres de la famille des otages étaient présents sur plusieurs lieux de manifestation et ont demandé à Netanyahu de saisir l'opportunité de la mort de Yahya Sinouar pour ramener leurs proches chez eux, tant qu'ils sont encore en vie. Simona Steinbrecher, la mère de l'otage Doron Steinbrecher, a parlé d'une «opportunité historique», selon les médias israéliens.