Le yacht Malia de 80 mètres en Méditerranée peut accueillir douze hôtes dans des cabines luxueuses. Il dispose d'un espace spa et de plusieurs piscines. Un équipage de 21 personnes s'en occupe. Voici le jouet pour les super-riches!

Le super yacht Malia, vendu en 2023 pour 120 millions de dollars, peut être affrété pour 930'000 dollars par semaine. Comme il faut y ajouter le carburant, la nourriture, les taxes portuaires, les activités à terre et les pourboires pour l'équipage, les coûts effectifs s'élèvent à environ l'équivalent de 1,2 million de francs, comme le rapporte la chaîne CNBC.

Mais qu'est-ce que les riches invités obtiennent pour ce prix exubérant? Le yacht mesure près de 80 mètres de long et peut accueillir jusqu'à douze invités dans huit chambres, dont une suite parentale. «Les chambres sont comparables à des chambres d'hôtel», explique Sacha Williams, directeur marketing de la société de charter Northrop & Johnson qui loue le yacht. «C'est comme si vous étiez dans un hôtel flottant.»

Bateau de pêche et bateau de plongée inclus

Pour le reste aussi, le yacht de luxe est un véritable jouet pour super-riches. Un ascenseur relie les ponts, sur lesquels se trouvent un salon, un lounge ainsi qu'un spa avec sauna et bain turc. Une piscine à débordement sur le pont principal et un jacuzzi complètent l'équipement.

Pour la pêche, les passagers peuvent passer sur une annexe de 14 mètres de long. Sont également disponibles un bateau de plongée en forme de requin pour deux personnes et de nombreux petits jouets comme des kayaks et des skis nautiques.

Idéal pour les vacances en famille et les fêtes de famille

Pendant ce temps, un équipage de 21 personnes s'occupe du bien-être des hôtes. Certains d'entre eux ne seront probablement jamais vus en tant que passagers, car ils veillent en arrière-plan à la sécurité des hôtes, explique Sacha Williams.

La zone d'activité du Malia se situe en Méditerranée occidentale, sur la Côte d'Azur française, la Riviera italienne, Monaco, la Corse et la Sardaigne. Les clients sont généralement des Nord-Américains, des Européens et des personnes originaires du Moyen-Orient.

«Il arrive parfois que le client affrète le Malia pour quelques semaines et invite différents groupes pendant cette période», explique Sacha Williams. Mais beaucoup réservent également le yacht pour des vacances en famille ou des fêtes familiales. «Sur un yacht de la taille du Malia, on peut emmener les grands-parents, les parents et les enfants.»