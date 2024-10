Une femme de 26 ans révèle comment avoir deux vagins touche sa vie sexuelle

La jeune femme de 26 ans assure que 99,9% des hommes avec qui elle a couché n'ont jamais remarqué qu'elle avait deux vagins. Photo: Instagram annieecharlotte

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Avoir deux vagins et rassurer. Ce témoignage a priori choc permet de sensibiliser le grand public à un diagnostic rare. Celle qui se prénomme «Annieecharlotte» sur Instagram a un utérus didelphe. Soit une malformation caractérisée par un double utérus et parfois un double vagin.

La jeune femme de 26 ans cumule les deux. Elle a découvert sa condition à l’âge de seize ans. Depuis, elle ne cesse de se battre. «Cela m’a fait réaliser à quel point le système médical est terrible, en particulier en ce qui concerne la santé des femmes», déclare-t-elle ce 13 octobre à news.com.au.

Lorsqu’elle a été diagnostiquée, elle était adolescente et voulait être comme tout le monde. Elle craignait que le fait d’avoir deux vagins complique ses relations sexuelles. Mais, s’il a bel et bien été difficile d’obtenir un traitement médical, sa vie sexuelle n’a jamais été un problème.

Les hommes ne voient rien

«J’ai couché avec des centaines d’hommes et 99,9% d’entre eux ne se rendent pas compte que j’ai deux vagins, affirme-t-elle au média australien. Aucun d’entre eux ne l’a jamais su.» Comment l’expliquer? Elle détaille que son vagin droit est plus grand et plus «dominant», de sorte que les hommes ne remarquent pas ou manquent complètement son vagin gauche, plus petit.

La vingtenaire pense que les hommes ne remarquent pas qu’elle a deux vagins parce qu’ils n’y prêtent pas attention et ne s’y attendent pas. «Pour être honnête, je pense que les hommes n’y pensent même pas, lance-t-elle. Ce n’est pas du tout sur leur radar. J’ai l’impression que certains d’entre eux ne savent même pas où se trouve un clito, et encore moins où se trouverait un deuxième vagin.»

Pas de gêne

En général, si elle est franche avec un nouveau partenaire sexuel et lui fait savoir avant le rapport qu’elle a deux vagins, les hommes «ne sont pas bizarres», mais il arrive qu’ils soient un peu intimidés. «Quelqu’un m’a dit qu’il était nerveux à l’idée de faire l’amour avec moi parce que j’avais déjà eu deux vagins», glisse-t-elle encore à nos confrères.

Un homme, par exemple, n’arrêtait pas de lui demander ce qu’elle allait «ressentir» et semblait extrêmement «nerveux» à l’idée de ce qui allait se passer lorsqu’ils feraient l’amour. Toutefois, en général, elle trouve que les hommes ne sont pas «gênés».