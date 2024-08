Donald Trump et J.D. Vance, Kamala Harris et Tim Walz: deux tickets bien différents... Découvrez à quels partis suisses l'analyste politique Mark Balsiger associe la candidate démocrate et le candidat républicain à la présidence des États-Unis.

1/2 Donald Trump trouverait le plus facilement sa place dans la Lega des Tessinois des années 1990.

Guido Felder

Donald Trump a traité le duo Harris-Walz d'«extrémistes de gauche». Dans le paysage politique européen, il ne fait aucun doute que les deux démocrates sont progressistes, mais ils ne situent pas à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Philipp Adorf, spécialiste des États-Unis à l'université de Bonn, les compare le plus souvent à des sociaux-démocrates européens modérés.

À quels partis correspondraient le plus les membres des tickets démocrate et républicain à la présidence s'ils faisaient de la politique en Suisse? La réponse de Mark Balsiger, analyste politique et auteur de livres, surprend.

Le paysage partisan est totalement différent aux États-Unis et en Suisse. Aux États-Unis, il n'y a que deux grands partis, les démocrates et les républicains. En Suisse, où il y a plusieurs partis, la diversité est bien plus grande.

Trump était auparavant démocrate

«Des changements des démocrates aux républicains et vice versa se produisent régulièrement depuis toujours, et cela ne dérange personne», explique Mark Balsiger. Il y a 20 ans, Donald Trump était encore enregistré comme démocrate. En 2012, il a rejoint les républicains après une courte période sans parti.

Micheal Bloomberg a pris le chemin inverse. Il a dirigé New York en tant que maire républicain, mais depuis 2018, il est membre des démocrates. «Imaginons qu'en Suisse, quelqu'un passe du PS au PLR ou inversement!», illustre l'analyste politique.

Mark Balsiger a étudié les profils de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris et de son vice-président Tim Walz, ainsi que du candidat républicain Donald Trump et de son colistier J.D. Vance. Il les a ensuite attribués à un parti suisse.

Kamala Harris: les Vert'libéraux

En tant qu'actuelle vice-présidente, Kamala Harris porte depuis bientôt quatre ans les grandes lignes de Joe Biden. Par exemple, le rôle marquant des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Elle est libérale sur le plan social. En tant que sénatrice de Californie, la lutte contre la crise climatique était importante pour elle. Cela la rapproche des Verts libéraux.

Tim Walz: le Parti socialiste

En tant que gouverneur du Minnesota, il s'est profilé comme un homme d'action progressiste. Dans cet État, la loi sur les armes est plus stricte, les repas sont gratuits dans les écoles et la consommation de cannabis est légale. Chez les démocrates, Tim Walz fait partie de l'aile gauche. En Suisse, il serait un social-démocrate modéré.

Donald Trump: la Lega des Tessinois

Donald Trump est capable de changer d'avis du jour au lendemain sur presque tous les sujets. Son positionnement reste toutefois constant sur les allègements fiscaux pour une riche minorité et il conserve son célèbre slogan «America First». Pendant sa présidence, la dette publique a continué à croître sans relâche. Il serait un cauchemar pour n'importe quel parti et trouverait le plus facilement sa place dans la Lega dei Ticinesi des années 1990, avec ses fondateurs Giuliano Bignasca et Flavio Maspoli.

J.D. Vance: les Jeunes UDC

Après avoir qualifié Donald Trump de «risque pour les États-Unis» il y a quelques années encore, J.D. Vance défend désormais les positions de l'ex-président. Il s'oppose par exemple au soutien financier de l'Ukraine et souhaite à la place collaborer avec Vladimir Poutine afin de préserver les intérêts étasuniens. J.D. Vance est contre l'avortement et adopte de nombreuses positions réactionnaires, il se sentirait probablement à sa place au sein des Jeunes UDC.