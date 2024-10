Un incident sur un vol de la Spirit Airline a fait grand bruit. Trois femmes et un enfant ont été expulsés de l'avion parce qu'elles portaient des crop tops. Les compagnies aériennes suisses comme Swiss et Chair n'ont en revanche pas de code vestimentaire strict.

Les deux Américaines Tara Kahidi et Teresa Araujo ont été expulsées d'un vol de la Spirit Airlines. Motif: leurs crop tops étaient en infraction avec le code vestimentaire. Photo: Tiktok 1/7

Christina Benz et Sandra Meier

Les crop tops dans l'avion, un no-go? Apparemment, c'est le cas pour la compagnie aérienne américaine Spirit Airline. Vendredi, un incident y a provoqué des turbulences: trois femmes et un enfant ont été expulsés d'un avion à cause de leurs vêtements.

La polémique a commencé sur un vol intérieur de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Tara Kahidi et Teresa Araujo ont retiré leurs pulls, car la climatisation n'était pas encore enclenchée. En dessous, toutes deux portaient des crop tops. Un steward leur aurait alors demandé de se couvrir à nouveau. Bien qu'elles aient demandé quel était le code vestimentaire, elles n'ont pas obtenu de réponse claire, comme le rapporte la chaîne de télévision américaine Abc7la. Solidaire, Carla Hager, une autre passagère, s'est jointe aux deux femmes et a montré son crop top. Finalement, les trois femmes et l'enfant de Carla Hager ont dû quitter l'avion, sans remboursement du prix du billet.

«En principe, il n'y a pas de code vestimentaire»

Comment cela se passe-t-il dans les compagnies aériennes suisses? Blick a posé la question. Contrairement à Spirit Airline, Swiss n'impose pas de code vestimentaire strict. «En principe, il n'y a pas de code vestimentaire pour nos passagers. Nous faisons confiance au flair de nos hôtes et nos expériences sont toujours positives», explique à Blick la porte-parole Karin Montani. Si la tenue vestimentaire d'un client devait gêner d'autres passagers, l'équipage en parlerait poliment et chercherait une solution. Elle ne peut toutefois pas dire à quelle fréquence cela se produit effectivement. Chair Airlines n'a pas non plus de code vestimentaire et n'a pas encore connu de cas de ce genre, comme le fait savoir la compagnie aérienne à la demande de Blick.

Dans une déclaration à la chaîne de télévision, Spirit Airline insiste sur son code vestimentaire et renvoie à son contrat de transport. Ce contrat stipule que les passagers peuvent être expulsés de l'avion s'ils sont «insuffisamment vêtus ou si leur tenue est choquante, obscène ou offensante». Tous les passagers acceptent ces conditions lors de l'achat d'un billet.

En forme pour l'évacuation

La porte-parole de Swiss fait toutefois remarquer que la tenue vestimentaire à bord d'un avion est aussi une question de sécurité. «Il est important de prendre conscience que les vêtements à bord d'un avion doivent être choisis de manière à pouvoir quitter l'avion rapidement et en toute sécurité dans le cas peu probable d'une évacuation», explique la porte-parole. En outre, Montani attire l'attention sur les chaussures appropriées: «En cas d'évacuation, les chaussures à talons plats ou bas sont par exemple préférables aux modèles à talons hauts et fins».

Selon Montani, il est également important de noter que les températures sont plutôt plus fraîches dans un avion, car cela est considéré comme plus agréable par la plupart des passagers. Mais pas par tout le monde, c'est pourquoi «il est généralement recommandé de porter des vêtements qui peuvent être adaptés de manière flexible à la température et au bien-être personnel» lorsqu'on voyage.