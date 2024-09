Ce que l'on sait de la nouvelle tentative d'assassinat visant Trump

Des coups de feu ont été tirés à proximité de Donald Trump. Dimanche soir, l'équipe de campagne de l'ex-président a fait état d'une possible attaque dans son club de golf de West Palm Beach, en Floride. Donald Trump n'a pas été blessé et un suspect a été arrêté.

Janine Enderli et SDA

Le FBI prélève des indices sur la scène du crime. Photo: Getty Images

Dimanche soir (heure suisse), l'équipe de campagne de Donald Trump a fait état de coups de feu «à proximité» de l'homme politique. La police fédérale américaine pense actuellement qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat contre l'actuel candidat républicain à la présidence. Donald Trump n'a pas été blessé lors de l'incident survenu dans son club de golf de West Palm Beach, dans l'Etat américain de Floride, et un suspect a été arrêté. Voici un aperçu des principales questions et réponses.

Ce que nous savons:

1 Que s'est-il passé?

Dimanche après-midi (heure locale), Trump jouait au golf dans son club de West Palm Beach lorsqu'un garde du corps du Secret Service a vu le canon d'un fusil dépasser de la clôture du terrain de golf, entourée de buissons. Des coups de feu ont été tirés dans la foulée. «Pour le moment, nous ne sommes pas sûrs que la personne ait été en mesure de tirer sur nos agents. Mais il est certain que nos agents étaient en mesure d'attaquer la personne», a déclaré un représentant du Secret Service lors d'une conférence de presse.

La police fédérale pense qu'il s'agit d'une tentative d'attentat contre Trump. Photo: Getty Images 1/4

2 Qui est l'auteur?

Selon la police, le suspect a pris la fuite en voiture. Un témoin l'a toutefois observé et a ainsi pu aider la police à identifier la voiture et l'homme. Le suspect a été arrêté peu de temps après sur une autoroute proche du lieu du crime, a déclaré le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Jusqu'à présent, la police n'a pas rendu publique l'identité de l'homme. Les médias américains, citant des sources policières, rapportent qu'il s'agit de Ryan Wesley Routh, 58 ans, qui travaille comme entrepreneur indépendant dans l'Etat américain d'Hawaï. Selon les informations du «New York Times», Ryan Wesley Routh serait originaire de l'État de Caroline du Nord.

3 Où cela s'est-il produit?

Le club de golf de Trump est entouré d'une clôture, devant laquelle se trouvent des buissons et des arbres de plusieurs mètres de haut. La police a bouclé une zone située juste à côté d'une route – vraisemblablement l'endroit où l'homme s'est positionné. Selon la police, il y a laissé un fusil d'assaut AK-47 avec une lunette de visée. Les forces de sécurité ont également trouvé deux sacs à dos et un appareil photo compact.

Ce que nous ne savons pas:

1 Quel est le motif de l'acte?

Dans un premier temps, les enquêteurs n'ont pas donné d'informations officielles sur le suspect et ses motivations. Les médias américains rapportent toutefois que l'homme s'est souvent exprimé politiquement sur les réseaux sociaux et qu'il a surtout soutenu l'Ukraine, attaquée par la Russie – dont le principal allié est le gouvernement américain du président Joe Biden. Il aurait tenté de recruter des étrangers pour aller combattre en Ukraine. On ne sait pas encore si cela a un rapport avec les événements sur le terrain de golf. Selon la chaîne CNN, l'homme s'est aussi exprimé en ligne de manière critique sur Trump, qui affirme toujours pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures.

2 Comment le suspect savait-il où se trouvait Trump?

En tant que candidat à la présidence, Trump n'a pas d'agenda public, contrairement au président actuel Joe Biden par exemple. Il n'est donc pas clair comment le suspect a su que Trump serait dans son club de golf ce jour-là, s'il visait effectivement l'homme politique. Dimanche après-midi, Trump jouait au golf avec l'investisseur immobilier et donateur du parti Steve Witkoff. Des journalistes américains ont fait remarquer que les riverains ne pouvaient pas ne pas remarquer que Trump se rendait avec son cortège de voitures de sa propriété de Mar-a-Lago, située à quelques kilomètres seulement, à West Palm Beach.

3 À quel point était-il proche?

Selon la police, le suspect n'était qu'à quelques centaines de mètres de Trump. On ne sait pas comment, après l'attentat perpétré contre le républicain il y a deux mois en Pennsylvanie, un homme armé a pu à nouveau s'approcher aussi près de lui. Mais il est clair qu'un candidat à la présidence et ancien président bénéficie de moins de protection de la part des services secrets qu'un président en exercice.