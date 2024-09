Georg Nopper

Le suspect arrêté serait Ryan Wesley Routh, un père de famille connu pour son engagement dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Photo: AFP

Après la deuxième tentative présumée d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, les services de sécurité ont, selon les médias américains, identifié le suspect. Il s'agirait de Ryan Wesley Routh, 58 ans, originaire de l'Etat américain de Caroline du Nord. Selon le «New York Times», qui cite des sources policières, Ryan Wesley Routh aurait déménagé récemment à Hawaï. Il n'y a pas encore de confirmation officielle de l'identité du suspect.

Selon le journal, le suspect se serait publiquement engagé à plusieurs reprises pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte défensive contre la Russie. L'homme a été interpellé dimanche à Palm Beach par le Secret Service, armé d'un fusil d'assaut. Les gardes du corps ont ouvert le feu et ont arrêté l'homme peu de temps après sur une autoroute à proximité du lieu du crime.

Un long casier judiciaire

Comme le rapporte CNN, les comptes sociaux de Ryan Wesley Routh se concentrent sur une «implication autoproclamée» dans la guerre en Ukraine, y compris des efforts présumés pour recruter des soldats pour le conflit. Selon ces informations, il prévoyait de trouver des soldats afghans qui avaient fui les talibans pour aller combattre en Ukraine.

Des coups de feu ont été tirés dimanche dans le club de golf de Donald Trump à Palm Beach. Photo: keystone-sda.ch 1/6

«Je ne sais pas ce qui s'est passé en Floride, et j'espère que les choses ont juste été amplifiées», a déclaré le fils du suspect, cité par la chaîne CNN. «C'est un bon père et une grande personne.» La chaîne Fox News rapporte que le suspect a eu plusieurs fois des démêlés avec la justice. Selon l'administration pénitentiaire de Caroline du Nord, Ryan Wesley Routh a notamment été condamné en 2002 pour possession d'une mitrailleuse entièrement automatique.

Selon des informations du «New York Post», Ryan Wesley Routh a pris fait et cause pour les démocrates dans les médias sociaux et s'est exprimé de manière critique sur Trump. Il a notamment écrit que «cette année, la démocratie est en jeu» et que «nous ne pouvons pas perdre».