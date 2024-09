Donald Trump est «sain et sauf» après des tirs «à proximité de lui», a annoncé dimanche son équipe de campagne, deux mois après la tentative d'assassinat qui a visé le candidat républicain à la présidentielle américaine.

L'ancien président, qui se trouvait dans son club de golfe en Floride selon des médias, est «sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui», a déclaré dans un communiqué Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump, ajoutant qu'il n'y avait «pas plus de détails pour le moment».

Le 13 juillet, l'ex-président avait été blessé à l'oreille par les tirs qui avaient fait un mort et deux blessés lors d'un meeting en Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, ont fait le tour du monde. Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins cinq agents de cette unité chargée de la protection des plus hauts responsables américains.

Développement suit