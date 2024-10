L'armée israélienne aurait forcé des Palestiniens à entrer dans des bâtiments potentiellement piégés dans la bande de Gaza, afin de protéger ses propres troupes. Une action systématique, selon les témoignages d'un soldat israélien et de cinq ex-prisonniers palestiniens.

Des soldats israéliens auraient utilisé des Palestiniens comme boucliers humains.

Janine Enderli

Selon un rapport de CNN, l'armée israélienne – Tsahal – aurait forcé des Palestiniens à entrer dans des maisons et tunnels potentiellement piégés dans la bande de Gaza afin de ne pas mettre ses troupes en danger. C'est ce qu'affirment un soldat israélien ainsi que cinq anciens prisonniers. «Nous avons dit à des Palestiniens d'entrer dans le bâtiment avant nous», a expliqué le soldat. «Comme ça, dans le cas où il y avait des engins piégés, ce sont eux qui auraient explosé et pas nous.»

Selon CNN, l'ampleur et la portée exactes de cette procédure ne sont pas connues. Cependant, la pratique aurait été répandue dans différentes parties de la bande de Gaza et aurait même une appellation: «le protocole moustique».

A un moment donné, le soldat a commencé à remettre en question cette pratique. Il a alors confronté son commandant, qui lui aurait rétorqué: «Il vaut mieux que ce soit le Palestinien qui explose, et non pas non soldats.» Sa propre vie est «plus importante».

Après deux jours, le soldat dit avoir refusé d'obéir aux ordres de son supérieur.

«On ne peut plus penser clairement»

CNN a été mis en contact avec le soldat qui a témoigné grâce à «Breaking the Silence». Cette organisation israélienne offre aux combattants de Tsahal la possibilité de témoigner et s'exprimer sur les opérations. L'engagement dans la bande de Gaza a pour conséquence d'en choquer plus d'un.

«C'est assez choquant, mais après quelques mois dans la bande de Gaza, on a tendance à ne plus penser clairement. On est simplement fatigué. Bien sûr, je préfère que mes soldats soient en vie. Mais, vous savez, le monde ne fonctionne pas comme ça.»

Le fait que les prisonniers palestiniens aient été libérés peu de temps après aurait fait comprendre au soldat qu'ils n'avaient aucun lien avec le Hamas, qu'ils «n'étaient pas des terroristes».

L'armée met en doute les témoignages

Les Palestiniens capturés décrivent qu'ils ont été envoyés, en partie ligotés, dans des bâtiments potentiellement minés. «Ils m'ont utilisé comme bouclier humain et m'ont emmené dans des maisons détruites, dans des endroits qui pourraient être dangereux ou contenir des mines terrestres.»

L'armée israélienne s'exprime sur l'affaire sur CNN: «Les instructions et les directives de Tsahal interdisent strictement d'utiliser des civils détenus dans la bande de Gaza pour des opérations militaires. Les protocoles et instructions en question sont expliqués aux soldats sur le terrain à maintes reprises pendant le conflit.»

Tous les Palestiniens interviewés par CNN ont finalement été libérés.