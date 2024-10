Le prêtre décédé ne célébrera plus de messe. Que décidera la justice quant au prêtre poursuivi pour «commerce de drogue ayant entraîné la mort»? (image d'illustration) Photo: Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

C’est une «soirée chemsex mortelle au presbytère» qui agite la presse belge depuis le 30 septembre. Quelques jours plus tôt à Kalmthout, dans la région d’Anvers, les prêtres sexagénaires Bernard D. et Andrew W. ont eu des relations sexuelles sous l’influence de drogues, relate notamment le média flamand «Het Laatste Nieuws».

Les activités intimes du curé belge de la paroisse et de son invité britannique auraient pu rester secrètes. Mais le second – âgé de 69 ans et en visite chez le premier dans le cadre de la visite du pape en Belgique – est décédé dans l’opération.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Bernard D. appelle les secours peu après minuit. Son amant, connaissance de longue date, s’est effondré après un malaise. Les réanimations échouent: Andrew D. est décédé

Le prêtre belge poursuivi, sa paroisse choquée

Police et justice sont mises au courant du drame. Et une enquête démarre pour établir la responsabilité de l’homme d’Église local.

Poursuivi pour «commerce de drogue ayant entraîné la mort», le curé de la paroisse belge, âgé de 60 ans, passe ce jeudi devant un tribunal régional, qui statuera sur son emprisonnement. D’après l’enquête, les deux hommes auraient consommé de l’ecstasy et du poppers. Reste à savoir si la drogue est véritablement la cause du décès.

La paroisse de ce dernier vient d’apprendre la double vie du Père Bernard. Et c’est le choc. «Je n’arrête pas de penser à quel point je regrette qu’il ait dû cacher son orientation toute sa vie», témoigne une collaboratrice paroissiale auprès de «Het Laatste Nieuws».