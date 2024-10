Payne est décédé à l'âge de 31 ans après être tombé du balcon de son hôtel au troisième étage. Photo: imago images/PA Images 1/7

Livia Fietz

Triste nouvelle pour les fans de One Direction: la réunification espérée du groupe n'aura jamais lieu. La mort tragique de Liam Payne à 31 ans mercredi soir 16 octobre la rend impossible et a bouleversé le monde entier. L'ancien membre du boys band est décédé après avoir chuté du balcon de son hôtel à Buenos Aires, en Argentine, des suites d'un polytraumatisme impliquant une fracture du crâne et des hémorragies internes et externes qui en ont résulté.

Liam Payne laisse derrière lui non seulement des millions de fans et de collègues endeuillés, qui ont exprimé leur tristesse sur les médias sociaux depuis l'annonce de son décès, mais aussi sa famille et son fils Bear de 7 ans, qu'il a eu avec la chanteuse Cheryl Cole. Les derniers jours de Payne semblaient agréables... jusqu'à ce que ses dernières heures dégénèrent.

Séjour prolongé en Argentine

Liam Payne avait déjà séjourné en Argentine depuis le début du mois et documenté son voyage sur ses réseaux: il a ainsi assisté le 2 octobre au concert de son ancien collègue de groupe Niall Horan avec sa petite amie Kate Cassidy. Le matin de sa mort, il a également partagé ses impressions avec ses fans, mais il s'agissait de vidéos et de photos obsolètes.

Sur Snapchat, par exemple, Liam Payne s'est apparemment filmé en train de prendre un petit déjeuner tardif avec Kate Cassidy et de s'extasier sur une «magnifique journée en Argentine». Il semblait heureux. Kate Cassidy était cependant déjà rentrée en Floride depuis quelques jours, comme elle l'a confirmé sur ses médias sociaux. Parallèlement, les médias ont rapporté que Liam Payne s'était enregistré seul à l'hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires avant sa mort.

Consommation de drogues et comportement incontrôlé

On ne sait pas exactement quand et comment le dernier jour de Liam Payne a tourné au vinaigre. Selon des rapports argentins et britanniques, la police a reçu un appel d'urgence du réceptionniste de l'hôtel à 17h04 (heure locale). Un homme – Liam Payne – serait drogué et se serait comporté de manière si agressive dans le hall de l'hôtel et que des agents de sécurité auraient dû le ramener dans sa chambre. Il est en outre précisé que le client «détruit toute sa chambre».

C'est ce que confirment des photos sur X montrant de la poudre blanche, du papier d'aluminium et des bougies sur une table ainsi que dans la baignoire. On y voit également une télévision détruite et un sol jonché de détritus. Le réceptionniste a en outre souligné que la chambre disposait d'un balcon et qu'il ne savait pas si le client allait se faire du mal. «Il faut que quelqu'un vienne.»

Lorsque les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard, ils auraient entendu un grand bruit dans la cour intérieure, c'est là que le corps de Liam Payne a ensuite été découvert. Les secours sont arrivés peu après 17 heures (heure locale). Après avoir sécurisé les lieux, le porte-parole des services de secours de la ville a confirmé que Liam Payne avait «subi de graves blessures mortelles.» Il n'aurait pas pu être réanimé. Le corps de l'homme de 31 ans a alors été transporté à la morgue. Là, une autopsie a été pratiquée afin de déterminer les circonstances du décès. Les résultats devraient être connus dans 10 à 15 jours.

Sa famille est en deuil et demande de l'intimité

Selon un article de «The Sun», les parents de Liam Payne, Geoff et Karen Payne, auraient quitté soudainement et précipitamment leur maison de Wolverhampton, en Angleterre, au milieu de la nuit, comme l'ont raconté des voisins. Jeudi matin, vers 9 heures (heure locale), deux femmes, probablement les sœurs du chanteur, seraient arrivées à la maison. A ce moment-là, la famille n'a pas souhaité faire de commentaires.

Ce n'est que vers 14h30 qu'une déclaration officielle a été publiée par l'intermédiaire de la porte-parole de Liam Payne: «Nous avons le cœur brisé. Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui comme d'une âme amicale, drôle et courageuse.» Dans le communiqué, la famille réclame en outre de la retenue: «En tant que famille, nous nous soutenons les uns les autres du mieux que nous pouvons et demandons de l'intimité en cette terrible période.»