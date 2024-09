Léo Michoud Journaliste Blick

Le siamois Rayne Beau (en français «arc-en-ciel») a parcouru 1300 kilomètres, d'une manière mystérieuse, du parc de Yellowstone jusqu'à la Californie. Photo: KEYSTONE

Benny et Susanne Anguiano y réfléchiront à deux fois avant d’emmener leurs félins domestiques en virée camping. En juin dernier, le Rayne Beau — à prononcer «rainbow», ou «arc-en-ciel» en français — a filé en douce dans le gigantesque parc national de Yellowstone.

À la merci des ours et des coyotes, le chat siamois de deux ans a parcouru les 1300 kilomètres qui séparent le parc de la Californie, où réside le couple. Le voilà de retour à la maison, rapporte cette semaine le «New York Times». Et ses inconscients de propriétaires n’en croient pas leurs yeux.

Résignés, ils l’abandonnent en forêt

Cinq jours durant, le duo cherche Rayne Beau dans les bois. Ils finissent par se résigner à rentrer chez eux, à Salinas, avec un seul de leurs deux minets. La sœur du mâle gris, prénommée Starr, ne cesse de miauler sur la route du retour. «Il était impensable de le quitter, confie Susanne Anguiano aux médias américains. J’avais l’impression de l’abandonner.»

Les campeurs ont eu la bonne idée d'emmener leur chat domestique avec eux. Photo: KEYSTONE

Une lueur d’espoir subsiste: arrivé au Nevada, le couple aperçoit un double arc-en-ciel depuis sa voiture. Deux mois plus tard, le couple reçoit un coup de fil miracle d’une SPA locale. Leur chat a été retrouvé errant à Roseville, à trois heures de route de Salinas! Ses sauveteurs l’ont identifié grâce à sa puce électronique.

Le matou a-t-il fait du stop?

Très amaigri et agité, le matou s’est calmé dès qu’il a retrouvé ses maîtres début août. «Il m’a regardée, a baissé la tête et s’est endormi rapidement», s’émeut la Californienne. Depuis, «arc-en-ciel» a retrouvé des couleurs.

Mais un mystère subsiste. Comment diable a-t-il traversé du haut de ses petites pattes les quatre États montagneux et désertiques entre Yellowstone et sa maison? Les Anguiano ont leur hypothèse: Rayne Beau a fait du stop. Ils espèrent que l’automobiliste qui a conduit leur chat jusqu’en Californie pourra le reconnaître et détricoter cette énigme.