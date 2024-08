Un voilier britannique coule dans un cyclone au large de la Sicile

C'est au large de cette partie de la côte que l'accident se serait produit.

Grave accident de bateau en Italie: un voilier d'environ 50 mètres de long avec 22 personnes à bord a coulé vers 5 heures du matin au large de la ville sicilienne de Palerme. Quinze personnes, dont un bébé d'un an, ont été secourues par des patrouilleurs des garde-côtes et des pompiers. Sept autres sont actuellement portées disparues.

Pris dans un cyclone

Selon les premières constatations, le bateau a coulé en raison d'un cyclone qui a frappé les plaisanciers de plein fouet. Comme le rapportent les médias italiens, le bateau portait un drapeau britannique.

La plupart des passagers devraient donc être originaires de Grande-Bretagne. Les plongeurs et les forces d'intervention des pompiers et des garde-côtes portent secours aux survivants et recherchent encore les personnes disparues.