Voici ce qui se cache derrière les vidéos bizarres de Joe Biden

Comment peut-on espérer du président des États-Unis qu'il soit le «leader du monde libre» s'il s'endort inopinément ou erre sans but en public? Les vidéos qui circulent sur Joe Biden semblent effrayantes. Mais ces séquences cachent une autre réalité.

Lors du sommet du G7 en Italie, le président des États-Unis Joe Biden semble errer sans but à côté des autres chefs d'État.

Guido Felder avec l'ATS

Il s'arrête, semble «gelé» ou confus. Les vidéos qui ont fait le tour du monde la semaine dernière donnent l'impression que le président des États-Unis Joe Biden a un gros problème. Que ce soit lors de la réunion du G7 en Italie, lors de la commémoration du débarquement le 6 juin en France ou ce week-end lors d'un gala de charité à Los Angeles, des vidéos de chacune de ses apparitions publiques circulent sur les réseaux sociaux et sont censées prouver la même chose: le président de 81 ans serait sénile. Mais toutes ces vidéos ont un point commun: les adversaires de Joe Biden en sont à l'origine.

Même pas besoin de deepfake ou autre trucage boosté à l'intelligence artificielle (IA). Des méthodes très simples suffisent souvent à manipuler des séquences et à donner une mauvaise image de quelqu'un. Les partisans de Donald Trump qui veulent nuire à Joe Biden ne ratent pas une occasion pour couper des vidéos afin que le candidat démocrate paraisse confus ou sénile. Ces vidéos sont ensuite diffusées par des trolls anonymes sur internet, mais aussi par des membres du parti républicain.

Les républicains prêts à tout?

Mia Ehrenberg, une porte-parole de campagne de Joe Biden, a déclaré: «Les républicains ont utilisé de manière pathétique des images manipulées et déformées du président, parce qu'ils n'arrivent pas à attaquer ses réalisations pour le peuple américain.»

Depuis que Donald Trump a été condamné pénalement pour avoir acheté le silence d'une actrice de films pornographiques, les républicains semblent être à court d'arguments pour faire élire leur candidat, lui-même âgé de 78 ans. Ils diffusent donc des vidéos dont le montage est trompeur et prennent soin de passer sous silence le contexte des scènes mises en avant.

«Usé» mais capable de remplir ses fonctions

Il est vrai que Joe Biden est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. S'il est ré-élu en novembre prochain, il aura 86 ans à la fin de son second mandat. Oui, il est parfois confus et perd le fil de ses discours. Mais il n'est pas aussi sénile qu'il y paraît dans les vidéos virales de ces derniers temps.

Dans leur dernier rapport, ses médecins attestent qu'il souffre d'«usure» et d'une «démarche raide», mais qu'il reste capable d'exercer ses fonctions. Le procureur spécial Robert Hur, qui a enquêté sur la gestion de documents confidentiels par Joe Biden, l'a décrit comme «un homme âgé sympathique, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire».

Quant à l'équipe de Joe Biden, elle n'hésite pas à souligner son grand âge pour mettre en avant l'expérience qui en découle. La première dame Jill Biden, âgée de 73 ans, a par exemple déclaré: «Joe n'est pas l'un des présidents les plus efficaces de notre pays malgré son âge, mais grâce son âge.»

Un débat très attendu

Comment réagit la population aux États-Unis? Dans les sondages, Joe Biden talonne Donald Trump depuis des semaines avec un point de pourcentage d'écart et a même pu gagner un peu de terrain dans les swing states importants. Les analystes électoraux ont découvert que les votants ne s'intéressent pas en premier lieu à l'âge, mais aux performances des candidats.

On saura, au plus tard le 27 juin, ce qu'il en est réellement du président octogénaire. Il se mesurera alors à Donald Trump en direct à la télévision. Pendant un débat de 90 minutes, les montages trompeurs seront impossibles, mais les éventuelles faiblesses de Joe Biden ne pourront pas non plus être mises sous le tapis.

Ces vidéos trompeuses ont fait le tour du monde

La chaise invisible

Le comité national des républicains a publié un court extrait de la cérémonie de commémoration du débarquement en France, dans lequel Joe Biden reste accroupi quelques secondes à côté du président français Emmanuel Macron. Les commentaires en ligne se sont multipliés au sujet de «chaise invisible» sur laquelle Joe Biden aurait tenté de s'asseoir. Or, la séquence en entier montre que Joe Biden s'est finalement assis sur une vraie chaise. Comme d'autres personnes à ses côtés sur scène, il s'était apparemment arrêté de s'asseoir, pour attendre l'appel du ministre de la Défense Lloyd Austin.

Sortie en catimini

Dans une courte vidéo, on voit la première dame Jill Biden quitter la scène avec son mari lors de la cérémonie de commémoration du Jour J. Les républicains clament que Joe Biden a été escorté vers la sortie, voire «éloigné», alors qu'Emmanuel Macron est resté saluer les anciens combattants. La vidéo complète montre que Joe Biden avait en fait déjà tendu la main à des vétérans avant de partir.

En plein sommeil

Toujours lors de la cérémonie du débarquement en Normandie, Joe Biden semble s'être endormi. La scène est extraite de la retransmission en direct de l'évènement, alors que le dirigeant porte un traducteur dans l'oreille gauche. La vidéo complète montre comment Joe Biden ouvre les yeux immédiatement après la fin de la séquence éditée.

Figé sur scène

Lors d'une collecte de fonds ce week-end à Los Angeles, Joe Biden a regardé le public pendant quelques secondes, avant que son prédécesseur Barack Obama ne le prenne par la main et ne l'accompagne hors de scène. «Joe Biden se fige à nouveau, c'est de l'abus de seniors», peut-on lire sur X. Ce que l'on ne voit pas, c'est que Joe Biden avait plaisanté et ri avec le public, avant de sembler se concentrer sur une personne dans l'audience et de rester figé sur place.

Regard dans le vide

Dans un extrait vidéo du sommet du G7 en Italie, Joe Biden semble errer lors d'une démonstration de parachutisme, avant que la Première ministre Giorgia Meloni ne l'attrape par le bras et ne le ramène vers les autres dirigeants présents. Ce que la séquence omet, c'est que Joe Biden se dirige vers un parachutiste qui vient d'atterrir pour le féliciter en levant le pouce. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ensuite déclaré que Joe Biden avait été «très poli et qu'il était allé parler à tout le monde individuellement».

Qu'en dit la Maison Blanche?

Des «faux au rabais»: lundi, la Maison-Blanche a dénoncé la diffusion par le camp conservateur de ces vidéos censées prouver un déclin mental et physique du président américain Joe Biden. Elle a assuré que les images avaient été tronquées et manipulées.

«Cela vous montre à quel point les républicains sont désespérés», a dit la porte-parole de l'exécutif américain, Karine Jean-Pierre. Elle réagissait à la diffusion ces derniers jours sur les réseaux sociaux, par des médias conservateurs, notamment le New York Post, ou par un compte officiel du parti républicain, de courtes vidéos à première vue accablantes pour le président américain.

Sur l'une de ces vidéos, le démocrate de 81 ans apparaît complètement désorienté alors qu'il assiste à un spectacle de parachutisme avec d'autres dirigeants du G7, pendant un sommet la semaine dernière en Italie. Karine Jean-Pierre a indiqué que Joe Biden s'était sciemment écarté du groupe pour féliciter l'un des parachutistes, ce dont on se rend compte «en laissant la vidéo se poursuivre un peu plus longtemps».

Autre séquence très commentée: un plan serré sur Joe Biden complètement figé pendant un concert donné récemment à la Maison-Blanche et décrit par les adversaires de l'octogénaire comme un épisode de confusion mentale. «Le président était là à écouter la musique et il ne dansait pas. Vous m'excuserez. Je ne savais pas que ne pas danser était révélateur d'un problème de santé», a ironisé Karine Jean-Pierre.

Enfin la Maison-Blanche s'était indignée ce week-end après la diffusion dans la sphère conservatrice et trumpiste d'une vidéo extraite d'une réunion politique à Los Angeles. On y voit Joe Biden paraissant égaré sur la scène, avant que son prédécesseur Barack Obama ne lui prenne le poignet et ne le guide vers la sortie. Le porte-parole a assuré que le président américain s'était seulement attardé sur la scène pour savourer les applaudissements de ses partisans.