Un adolescent américain disparaît d'un bateau de croisière avec un inconnu

1/5 Aydin Brown a disparu d'un bateau de croisière.

Fabienne Maag

Aydin Brown, 14 ans, originaire de l'Etat américain du Texas, était censé partir en voyage avec sa grand-mère sur le «Caribbean Princess». Mais jeudi matin à 7 heures, l'adolescent a quitté le bateau de croisière à Rostock en Allemagne et n'est pas revenu depuis lors. La police s'est immédiatement mise à la recherche du jeune disparu. Selon le journal allemand «Bild», les pistes les plus sérieuses mèneraient au milieu des gamers allemands.

En route avec un inconnu

Peu avant sa disparition, une dispute aurait éclaté à bord du bateau de croisière, explique Dörte Lembke, porte-parole de la police de Rostock, au journal allemand. «Cependant, nous nous concentrons actuellement sur le jeune homme avec lequel Aydin a été vu pour la dernière fois.»

Des images d'une caméra de surveillance montreraient Aydin en compagnie d'un autre homme à la gare de la commune, jeudi, 30 minutes seulement après sa disparition. Les enquêteurs supposent que les deux hommes se sont ensuite dirigés vers la place de l'église.

«Nous devons absolument savoir qui est cet inconnu»

Aydin mesure environ 175 centimètres, a les cheveux foncés et longs, porte une veste sombre, un long pantalon foncé et des chaussures rétro. L'inconnu qui l'a accompagné est considéré comme un témoin important dans cette affaire et serait actif dans le milieu du gaming. La police est toujours à la recherche des deux individus.

«Nous devons absolument savoir qui est cet inconnu. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun indice sur son identité. C'est pourquoi nous lui demandons de se manifester auprès de la police. Parallèlement, nous demandons également à la population de s'adresser à nous pour nous donner des indications», ajoute Dörte Lembke.

Les parents de la personne disparue sont également en Allemagne

L'inconnu est âgé de 20 à 25 ans et est mince. Il porte les cheveux attachés en tresse, une chemise claire, un pantalon bleu et une veste noire.

Publicité

Les parents de l'adolescent disparu sont également arrivés en Allemagne, nous apprend «Bild». Sur Facebook, sa mère a posté une photo avec comme message: «Aydin est porté disparu. Chaque instant est un nouveau cauchemar. Je ne sais pas ce que je dois faire, je sais seulement que je veux que mon fils soit à la maison.»

Toute information pertinente pour l'enquête doit être signalée au commissariat de police de Rostock-Lichtenhagen.