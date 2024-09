Janine Enderli

Photo: Getty Images

Un homme armé, un fusil d'assaut dans les buissons et plusieurs coups de feu à proximité de l'ex-président américain Donald Trump. Dimanche soir, les événements se sont précipités sur la côte est de la Floride. Ryan Routh, 58 ans, est accusé d'avoir pointé une arme sur l'ex-président alors que ce dernier jouait une partie de golf. De nombreuses questions restent encore en suspens concernant la tentative d'assassinat présumée. Le débat fait notamment rage autour du type d'arme retrouvé.

Le fusil d'assaut en question a d'abord été identifié par la police locale comme un fusil d'assaut de type Kalachnikov (AK-47). Un expert en armement a toutefois déclaré au «Washington Post» que l'arme sur les photos présentées lors de la conférence de presse ressemblait plutôt à un Simonov (SKS-45). «L'arme a été identifiée à tort comme un fusil de type AK, probablement en raison de la courbure marquée du chargeur et d'un système de gaz visuellement similaire», a déclaré N.R. Jenzen-Jones, directeur de la société de conseil Armament Research Services, au journal.

Une arme utilisée pendant la guerre froide

Un SKS est un calibre semi-automatique à chargement automatique datant de l'époque soviétique. Il s'agit d'un modèle plus ancien que l'AK-47. L'arme a en outre une crosse légèrement plus longue que l'AK-47. Ce qui différencie également les deux armes est le plus grand rayon de visée du SKS qui permet plus de précision.

Les enquêteurs ont montré ces images lors d'une conférence de presse dimanche. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Les photos de la scène montrent un SKS noir et moderne avec un chargeur amovible, explique l'expert. Il aurait été équipé d'une lunette de visée pour des distances plus longues. Les experts en armes de la plateforme The Military Wire ont décrit l'arme comme un fusil SKS de 7,62 x 39 millimètres avec une crosse en plastique noir. Il s'agit de la même taille de munition que celle de la plupart des AK.

Le fusil d'assaut a été officiellement introduit en 1948 et a été pendant une courte période le principal fusil d'ordonnance de l'armée soviétique jusqu'en 1953. Plus tard, l'AK-47 a remplacé cette arme. Le mousqueton à chargement automatique a été utilisé par les alliés soviétiques jusqu'à la fin des années 70 et était présent durant la guerre froide. Il faisait ainsi partie des armes de poing les plus répandues dans le monde. Aux États-Unis, cette arme est une valeur sûre sur le marché et est également volontiers montrée lors de ce que l'on appelle les «arms shows», car ils sont comparativement bon marché et faciles à acquérir.

Le fusil a-t-il été mal identifié?

La police locale a renvoyé au FBI les questions relatives à une éventuelle erreur d'identification de l'arme saisie. Celui-ci n'a pas répondu à une demande du «Washington Post». Jusqu'à présent, on ne sait pas si l'homme était en mesure de tirer ou si les coups de feu provenaient du Secret Service.

Le suspect a pris la fuite après avoir été blessé par un agent des services secrets, selon le commandant de la police en charge de l'affaire. Les autorités ont déclaré avoir aussi saisi deux sacs à dos contenant des carreaux de céramique et une caméra.