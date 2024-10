Des fans de Travis Scott font de la chute libre en plein concert!

Le rappeur «fan» du FC Sion fait le show. Mercredi, en concert à New York, Travis Scott a offert à ses fans une expérience vertigineuse. Mais la tour de chute libre, sortie tout droit d'une fête foraine, rappelle à certains le drame du festival Astroworld de 2021.

Le rappeur américain Travis Scott, 33 ans, est un amateur de sensations fortes et en offre régulièrement à ses fans. Photo: KEYSTONE

Léo Michoud Journaliste Blick

Travis Scott et ses fans sont des amateurs de sensations fortes. Et apparemment, être «supporter» du FC Sion ne leur en donne pas assez. Le rappeur américain a donc fait installer une véritable tour de chute libre lors de son show de ce mercredi 9 octobre au «Met Life Stadium», dans la banlieue de New York.

Invités par l'artiste de 33 ans à grimper dans la tour, quelques-uns des 65'000 spectateurs réunis dans le stade du New Jersey ont pu apprécier le concert live depuis les hauteurs. Avant d'être lâchés dans le vide. Normal, pour une tournée mondiale intitulée «Circus Maximus Tour».

Publiée sur TikTok, la vidéo de ce moment a plutôt présenté pour certains utilisateurs «des airs de 'Destination Finale'» que le sentiment d'être au cirque. Mais pourquoi cette référence à un film d'horreur, dans lequel les personnages ont des visions de leur propre mort?

Des souvenirs dramatiques

L'image rappelle les mauvais souvenirs du drame d'Astroworld, le festival organisé par le rappeur américain à Houston, au Texas. Lors de l'édition 2021, durant un concert de Travis Scott, un mouvement de foule avait causé la mort de 11 personnes, la plupart par arrêt cardiaque.

«Sachant ce qui s'est passé, je passe mon tour», commente un internaute devant l'attraction de fête foraine. «N'avons-nous rien appris?», lâche une autre. La star avait été pointée du doigt par certains comme responsable de ne pas avoir fait arrêter le concert avant le drame.

Mais en juillet 2023, le tribunal du Comté de Harris a renoncé à inculper Travis Scott, ou toute autre personne de l'organisation, pour des faits d'ordre criminel. Récemment arrêté à Paris après s'être battu avec un agent de sécurité, puis placé 36 heures en garde à vue avant d'être libéré sans suite, le rappeur traine derrière lui une réputation sulfureuse.