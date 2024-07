Elon Musk veut donner 45 millions par mois pour soutenir Trump

Elon Musk souhaite donner 45 millions par mois à Donald Trump.

AFP Agence France-Presse

Elon Musk prévoit de donner environ 45 millions de dollars par mois à un groupe de soutien à la campagne présidentielle de Donald Trump, auquel contribuent d'autres personnalités du secteur technologique. C'est ce qu'a rapporté lundi le Wall Street Journal. Créé fin mai, selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale (FEC), «America PAC» est un super PAC, un «comité d'action politique», une entité juridique qui n'est pas reliée à une équipe de campagne.

Celle-ci ne peut pas financer directement un candidat mais la loi l'autorise à mener des actions de soutien, comme des campagnes publicitaires ou des activités de terrain. Selon le Wall Street Journal, «America PAC» dédie ses ressources à encourager des sympathisants républicains dans des Etats susceptibles de basculer côté Trump à s'inscrire sur les listes électorales.

Pour les inscrits, le groupe les incite à demander à voter par correspondance ou à profiter des fenêtres de vote anticipé. Selon des documents publiés par la FEC, parmi les donateurs à «America PAC» figurent les frères Cameron et Tyler Winklevoss, connus pour leurs démêlées avec Mark Zuckerberg à la création de Facebook et, plus récemment, pour leurs investissements dans les cryptomonnaies. La liste comprend également Douglas Leone, associé au sein de la société de capital-investissement Sequoia Capital, parmi les plus réputées dans la Silicon Valley, ainsi qu'Antonio Gracias, qui fut administrateur de Tesla de 2007 à 2021.

100 millions de dollars

Le nom d'Elon Musk n'apparaît pas dans la liste des contributeurs au super PAC, qui avait levé à la fin juin, selon un état financier publié lundi, 8,75 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, l'homme le plus riche du monde prévoit de commencer à donner ce mois-ci. Si les intentions d'Elon Musk, telles que rapportées par le quotidien financier, se concrétisaient, il s'agirait de l'une des plus importantes donations effectuées par un individu dans une campagne électorale aux Etats-Unis. Pour le scrutin 2024, la plus importante donation connue publiquement est à ce jour le fait de Tim Mellon, héritier de la banque Mellon, qui a confié 50 millions de dollars à un autre super PAC soutenant Donald Trump.

Au total, depuis le début de la campagne, l'octogénaire s'est délesté de plus de 100 millions de dollars, l'essentiel en faveur des républicains mais aussi une fraction pour soutenir le candidat indépendant Robert F. Kennedy.

En mars, Elon Musk, dont la fortune est estimée à 252 milliards de dollars par le site du magazine Forbes, avait affirmé qu'il ne soutiendrait financièrement aucun candidat. Samedi, peu après l'attaque dont a été victime Donald Trump, il a déclaré publiquement son soutien à l'ancien président.