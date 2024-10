Lors de l'opéra «Sancta», 18 spectateurs se sont sentis gênés. La metteuse en scène Florentina Holzinger et son équipe sont depuis confrontées à des menaces et à la haine. Florentina Holzinger s'est vue obligée de faire une déclaration sur Instagram.

Livia Fietz

Mercredi, un scandale a fait l'objet de nombreuses discussions: les scènes de sexe explicites de l'opéra «Sancta» ont laissé une profonde impression au public. Lors de la représentation à Stuttgart, 18 spectateurs se sont sentis indisposés et ont dû recevoir des soins médicaux.

Bien que plusieurs personnes se soient déjà exprimées sur les incidents, dont la metteuse en scène Florentina Holzinger et l'interprète de Jésus Annina Machaz, et que des avertissements clairement visibles signalent les actes sexuels explicites ainsi que les représentations de violence sexuelle dans la pièce, Florentina Holzinger s'est vue contrainte de publier une déclaration officielle sur Instagram. La raison: elle et son équipe sont confrontées à des menaces et à la haine.

«Que ceux qui ne veulent pas voir ne viennent pas»

«Le spectacle scénique Sancta aborde l'image de la femme dans l'Église et examine les mécanismes de la manière dont l'Église a traité et influencé le corps et la sexualité des femmes pendant des siècles. Les traumatismes liés à ce sujet sont thématisés et traités en mettant en scène des contenus explicites. Une contextualisation de ces contenus va de soi dans une tête d'affiche scandaleuse pour appâter les clics. Oui, le spectacle est proche de beaucoup de gens parce qu'il traite de sujets réels et complexes, auxquels beaucoup de spectateurs s'identifient», écrit Florentina Holzinger.

Selon elle, le spectacle est amplifié par les médias parce que les corps de femmes nues et l'Eglise y sont thématisés. De nombreux médias se sont copiés les uns les autres sans avoir réellement vu le spectacle, «car les descriptions sont éloignées de la réalité – toute contextualisation fait défaut».

Depuis, l'équipe doit «faire face à des menaces de violence et à des propos haineux de la part de fanatiques et de dogmatiques». Cela fait «partie du problème et c'est la raison» pour laquelle le spectacle et sa représentation lui «semblaient si importants»: «Que celui qui ne veut pas le voir ne vienne pas. Surtout, quelqu'un qui ne supporte pas la description de la violence ne devrait pas aller voir un spectacle avec des références explicites à l'Eglise catholique», conclut Florentina Holzinger dans sa déclaration.