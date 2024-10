Ces scènes ont suscité l'indignation: l'opéra «Sancta», qui est actuellement présenté à Stuttgart, montre des scènes explicites. Photo: Screenshot X/Staatsoper Stuttgart 1/7

Laszlo Schneider

En 1922, le metteur en scène allemand Paul Hindemith (1895-1963) provoque un véritable scandale. La pièce en un acte «Sancta Susanna», qui associe la piété d'une nonne à l'extase du corps, ne reçoit pas l'autorisation d'être jouée en public pour la première fois à Stuttgart. Les critiques contemporains parlent de blasphème et de perversion.

102 ans plus tard – les mœurs ont changé – la metteuse en scène autrichienne Florentina Holzinger s'est emparée du sujet – et a remis en scène le modèle de Paul Hindemith avec «Sancta», qui plus est, à Stuttgart, en Allemagne.

Les médias s'enflamment

Bien que le «Süddeutsche Zeitung» écrive à l'origine que la pièce a suscité une «joie exubérante», d'autres titres dominent le monde des médias : «L'opéra sexuel» peut-on lire à plusieurs reprises – 18 personnes auraient dû être suivies médicalement pendant les représentations, on parle aussi d'hérésie.

L'actrice zurichoise Annina Machaz, que le «Bild» a surnommée «Jésus nu» de manière relativement décontextualisée, ne comprend pas l'indignation des médias, comme elle le raconte en exclusivité à Blick. «Chaque fois que la nudité est montrée, cela se fait de manière très réfléchie», explique-t-elle.

Un prêtre aurait adoré l'œuvre

«Le problème, c'est que les gens qui ciblent cette œuvre ne l'ont même pas vue» poursuit Annina Machaz. Les scènes présentées – se déroulant toutes dans un environnement religieux – sont «esthétiques, presque cinématographiques. Après la projection, un prêtre est venu me voir – il était enthousiaste et a beaucoup loué mon Jésus».

Le fait que son propre rôle soit réduit à une courte partie où on la voit nue n'a que peu ou pas de rapport avec la réalité: «Je joue une sorte de Jésus des affaires qui offre un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je suis responsable de la contrepartie amusante de ce sujet sérieux». Elle ajoute: «Si vous êtes vraiment croyants, vous allez adorer cet opéra. Il se termine par exemple par la phrase 'Don't dream it, be it' – et doit donner du courage!»

La Zurichoise juge également positivement une autre scène, dans laquelle Saint Thomas met le doigt dans une plaie, et pas seulement de manière imagée: «C'est en fait une bonne chose. C'est le moment où il montre quels sont les problèmes dans le monde.»

«Ne rend pas justice au travail»

Mais c'est aussi un moment de la pièce «où les gens ont des problèmes de circulation», parce qu'il est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux sang depuis les gradins. Annina Machaz relativise: «L'opéra de Stuttgart compte 1400 places, la plupart des spectateurs n'ont plus tout à fait 20 ans. La pièce dure longtemps, les gens ne boivent pas assez – il y en a donc quelques-uns par représentation qui doivent sortir.»

Le fait que l'on rende certaines scènes de «Sancta» responsables de cette situation «ne rend pas justice à l'opéra et au travail que j'ai investi dans mon rôle. Et cela me blesse quand on me réduit à cette mini-partie où je suis nue.» Il est vrai qu'une fois, elle ne porte effectivement pas de robe. Elle justifie: «C'est la scène bien connue où le père de Dieu donne vie à Adam en le touchant du doigt. Bien sûr, je dois y être nue, sinon on ne comprend pas.» Pour explication: la fresque correspondante, mondialement connue, est visible dans la chapelle Sixtine au Vatican.

Annina Machaz est conscient que «Sancta» ne plaît pas à tout le monde. «C'est bien ainsi. L'art n'est jamais juste ou faux et c'est toujours une question de goût», raconte-t-elle. De plus, c'est la signature de la réalisatrice, Florentina Holzinger: les actrices sont toujours nues. «Si tout à coup, il n'y a plus que cela au centre de l'attention, c'est dommage.»

On oublie alors les heures de répétition et «que nous avons vraiment pensé à quelque chose». Le message d'Annina Machaz est clair: «Les gens doivent d'abord voir la pièce, se faire leur propre opinion et parler avec les gens.»