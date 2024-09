Un pilote de drone ukrainien aurait largué de l'eau à un Russe blessé

Angela Rosser

Un soldat russe visiblement affaibli aurait été aidé par un Ukrainien. Photo: Screenshot youtube

Entre l'Ukraine et la Russie, de nouvelles techniques sont sans cesse utilisées pour espionner leurs adversaires. Les deux camps font notamment appel à de plus en plus de drones pour observer le terrain.

C'est dans ce contexte qu'une scène particulière aurait été filmée par le bataillon K-2 de Kiev sur un champ de bataille. On ne sait pas exactement quand et où ces images auraient été tournées, mais depuis mi-septembre, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux.

La source n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, et il est possible que la propagande ukrainienne soit à l'origine de cette vidéo, afin de montrer ses soldats sous un jour favorable.

Un pilote de drone ukrainien aurait survolé une zone de combat. Photo: Screenshot youtube 1/6

De l'eau pour un soldat russe

Un pilote de drone ukrainien aurait découvert un soldat russe qui se cachait depuis sept jours dans une tranchée. L'homme semble visiblement affaibli sur les images, et implore de l'aide lorsqu'il voit le drone.

Allongé dans la tranchée, il lève les mains, regarde la caméra avec un regard vide et secoue la tête. Lorsqu'il se rend compte que le pilote du drone ne lui tire pas dessus, il joint les mains en signe de remerciement et signale au pilote qu'il a soif.

Au lieu de tuer le combattant adverse, le pilote aurait répondu à sa demande d'aide en jetant une bouteille d'eau au-dessus du soldat. En même temps que l'eau, il lui aurait envoyé un message l'invitant à se rendre. Dans la vidéo, le soldat acquiesce. Il accepte et boit à grandes gorgées l'eau de la bouteille.

Il n'y aurait toutefois pas de happy end à cette histoire. Le pilote ukrainien aurait certes laissé la vie sauve au Russe, mais selon certaines informations, il aurait été abattu plus tard par ses propres coéquipiers alors qu'il s'apprêtait à se rendre aux forces armées de Kiev. Cette information n'a toutefois pas pu être vérifiée. Ni le ministère de la Défense ukrainien ni le ministère de la Défense russe n'ont fait de commentaires à ce sujet.