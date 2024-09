Les inondations au Népal ont fait 101 morts et 64 disparus

ATS Agence télégraphique suisse

La vallée de Katmandou est sous l'eau. Photo: IMAGO/NurPhoto

Au moins 101 personnes sont mortes au Népal, à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, selon un nouveau bilan annoncé par la police dimanche. Plus de 60 autres personnes sont portées disparues.

«Le bilan est de 101 morts et 64 personnes sont portées disparues ce matin», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki. Il est probable que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure que notre mission de recherche et de sauvetage progresse dans les zones touchées», a-t-il ajouté. Le précédent bilan de la police samedi faisait état d'au moins 59 morts et 44 disparus.

La vallée de Katmandou a enregistré 240 millimètres de pluie durant 24 heures, entre vendredi et samedi matin, a indiqué l'agence météorologique népalaise au journal Kathmandu Post. Il s'agit des précipitations les plus importantes enregistrées dans la capitale népalaise depuis au moins 1970, selon cette agence.

Réfugiés sur les toits

Face aux importantes précipitations, les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines de plusieurs rivières. Les rivières de Katmandou ont débordé, inondant les maisons proches des berges. «Ca fait peur. Je n'avais jamais vu une telle dévastation», avait confié samedi Mahamad Shabuddin, 34 ans, propriétaire d'un atelier de réparation de motos, tout près de la rivière Bagmati en crue. Certains rescapés se sont réfugiés sur les toits des immeubles, d'autres ont pris la fuite en progressant dans l'eau boueuse.

Les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain mortels a augmenté ces dernières années.

Les experts affirment que le changement climatique a aggravé leur fréquence et leur intensité. Plus de 220 personnes sont mortes cette année au Népal dans des catastrophes naturelles liées aux pluies.