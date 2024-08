Le forum des îles du Pacifique (FIP) à Nuku'alofa regroupe 18 Etats et territoires associés, dont beaucoup sont menacés par la montée du niveau de l'océan.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ouverture du sommet du forum des îles du Pacifique (FIP) a été perturbée lundi aux îles Tonga par un tremblement de terre de magnitude 6,9. Il a déclenché de brèves évacuations le long de la côte, mais aucune alerte au tsunami. Un choeur ainsi que les élèves d'une école de danse en habits traditionnels ont accueilli les dirigeants conviés au sommet, organisé jusqu'à vendredi dans la capitale, Nuku'alofa.

«Nous nous rassemblons à un moment crucial dans l'histoire de notre région [...] Nous sommes en première ligne de la bataille contre le changement climatique», a déclaré le secrétaire général du FIP, Baron Waqa, de l'île de Nauru. Le FIP regroupe 18 Etats et territoires associés. Beaucoup de ses membres sont aujourd'hui menacés par la montée du niveau de l'océan due au réchauffement climatique. Un pays comme les Tuvalu, dont le point le plus haut se situe 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer, pourrait ainsi disparaître sous les flots d'ici à trente ans.

Courtisés par Pékin

Les participants au sommet devraient lancer un nouvel appel en faveur d'un fonds local d'adaptation au changement climatique face au tarissement des aides étrangères. Ils se pencheront aussi sur la candidature de l'Australie, l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon et de gaz, à l'organisation de la conférence sur le climat COP31 en 2026.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le stade couvert où se tient le sommet de Nuku'alofa, d'un coût de 25 millions de dollars, est un cadeau de la Chine. Pékin courtise les petits pays du Pacifique, utilisant ses largesses pour construire complexes gouvernementaux, salles de sport, hôpitaux et routes. Craignant que la Chine n'en profite pour installer des bases militaires permanentes dans la région, les Etats-Unis et l'Australie ont contre-attaqué en distribuant de l'aide, en signant des accords bilatéraux et en rouvrant des ambassades désaffectées depuis longtemps.

La délégation américaine au forum est conduite par Kurt Campbell, l'un des artisans clés des efforts déployés par les Etats-Unis pour contenir les ambitions de la Chine dans le Pacifique.