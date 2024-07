Google tenterait de manipuler les élections américaines en filtrant les infos sur Trump

Google est sous le feu des critiques: les suggestions du moteur de recherche ne donnent aucun résultat sur la tentative d'assassinat de Trump. Mais pourquoi? Certains parlent de complot et accusent l'entreprise de vouloir manipuler les élections américaines.

1/6 Mi-juillet, Trump a été blessé par balle lors d'un discours. Le candidat à la présidence s'en est sorti avec une légère blessure à l'oreille.

Liza Mia Stoll

Google filtre-t-il les informations? Certains utilisateurs ont récemment été forcés de constater que la fonction de saisie semi-automatique du moteur de recherche n'affichait aucun résultat concernant l'assassinat de Donald Trump, rapporte le «New York Post». Selon Donald Trump Jr., le fils du candidat républicain, les grandes entreprises de technologie tenteraient d'influencer l'élection présidentielle américaine. L'affaire a donné lieu à une enquête du Sénat.

Un membre du Congrès texan et Donald Trump Jr. ont partagé des captures d'écran montrant que les suggestions de recherche de Google pour les requêtes concernant la tentative d'assassinat de Trump étaient inexistantes, et ce, même si le terme de recherche complet «the assassination attempt of» était saisi dans la barre de recherche.

Elon Musk s'est également exprimé sur l'affaire. Sur son réseau social X, le patron de Tesla a posté une capture d'écran montrant les saisies «president donald», «president donald duck» et «president donald regan» dans la barre de recherche Google. Avant de constater que les résultats n'étaient pas ceux qu'il espérait: «Wow, Google a interdit les recherches sur Donald Trump», a ensuite tweeté le milliardaire.

Google nie toute «mesure manuelle concernant ces prédictions»

Face à ces accusations, le «New York Post» a effectué une série de recherches pour tester Google. Le média a entré les noms de famille de présidents américains tués ou ayant fait l'objet de tentatives d'assassinat, suivis des lettres «assassin», pour voir ce que proposait la saisie automatique.

Les résultats sont sans appel: dans chaque cas, une liste utile de termes de recherche recommandés en rapport avec les attentats apparaissait. Toutefois, lorsque le nom de Trump était utilisé, la fonctionnalité ne proposait aucune suggestion. Comment l'expliquer?

En réaction, un porte-parole de Google a nié l'existence de «mesure manuelle concernant ces prédictions». L'intéressé précise que les systèmes comprennent des «mesures de protection» pour les suggestions de saisie automatiques lorsqu'il est question de violence politique.

Pas de résultats non plus pour Joe Biden

Sur X, nombreux sont ceux qui s'en étonnent. Une telle exception semble orientée. Le sénateur Roger Marshall a exprimé son indignation face à cette omission et a annoncé qu'il adresserait cette semaine une «demande officielle» à l'entreprise de Mountain View, en Californie.

Le «New York Post» a également effectué des recherches sur «Biden assassination attempt», à la fois partielles et complètes, qui n'ont pas non plus fourni de suggestions de saisie automatique satisfaisantes.