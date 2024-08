Les députés ont élu vendredi la plus jeune Première ministre de l'histoire de la Thaïlande, Paetongtarn Shinawatra, 37 ans. Elle est l'héritière d'une richissime famille qui divise le royaume depuis plus de vingt ans.

La Thaïlande a élu une nouvelle (et la plus jeune) Première ministre

Paetongtarn Shinawatra était la seule candidate en lice.

ATS Agence télégraphique suisse

La Thaïlande a élu sa nouvelle Première ministre, âgée seulement de 37 ans. Paetongtarn Shinawatra est la plus jeune de l'histoire à accéder à ce poste. La présidente du parti Pheu Thai, seule candidate en lice, a récolté plus de la moitié des voix à l'hémicycle, selon un comptage de l'AFP en cours de vote.

Elle devient la troisième Shinawatra à occuper le rôle, après son père Thaksin (2001-2006) et sa tante Yingluck (2011-2014), tous les deux renversés par un coup d'Etat. Les Shinawatra sont indissociables des tensions qui fragmentent le royaume depuis plus de vingt ans, entre une vieille garde pro-monarchie protégée par l'armée, et des électeurs avides de changement.

A bientôt 38 ans (le 21 août), Paetongtarn Shinawatra bat un record de précocité en Thaïlande où, depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle en 1932, la politique reste le domaine réservé de figures masculines et vieillissantes.