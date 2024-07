Cette compagnie aérienne saoudienne fait sensation avec ses uniformes

La nouvelle compagnie aérienne d'Arabie Saoudite a présenté ses uniformes, inspirés d'un célèbre film hollywoodien. Les louanges fusent sur la toile, mais les critiques ne manquent pas non plus.

1/5 Bleu foncé et coupe avancée : les uniformes de la nouvelle compagnie aérienne d'Arabie saoudite.

Nicola Imfeld

Pas de hijab pour les femmes et pas de kandora pour les hommes. La nouvelle compagnie aérienne d'Arabie saoudite ne mise pas sur la tradition pour les uniformes de son personnel. A la place: ambiance hollywoodienne et glamour.

Riyadh Air, qui commencera ses vols l'année prochaine, a présenté ses uniformes lors de la Fashion Week parisienne. Ceux-ci sont bleu foncé et violet et présentent une coupe progressiste. «Wow, les Saoudiens ne font pas les malins», écrit un utilisateur visiblement enthousiaste sur la plateforme d'information X. «Très stylé et élégant, ça se voit», ajoute un autre.

Le look hollywoodien n'est pas le fruit du hasard, comme le révèle le CEO de Riyadh Air Tony Douglas dans une interview: «Qui ne se souvient pas du film 'Catch Me If You Can', lorsque DiCaprio se promène dans le bâtiment du terminal et arrête tout le monde parce qu'ils ont l'air glamour.» C'est exactement ce que l'on veut ramener avec un «twist moderne».

Il veut stimuler le tourisme

D'autres compagnies aériennes de la région ont une approche beaucoup plus traditionnelle. Par exemple Saudia, la compagnie aérienne nationale d'Arabie saoudite. Mais Emirates et Qatar Airways misent également sur le look arabe classique avec leurs uniformes respectifs.

Le fait que Riyadh Air adopte une stratégie moderne s'inscrit dans la stratégie du prince héritier Mohammed bin Salman. Il veut relancer le tourisme de toutes ses forces et c'est notamment pour cette raison qu'il a lancé la nouvelle Riyadh Air. Mais dans le pays, des critiques fusent à l'encontre de la politique de Mohammad bin Salman. Les religieux purs et durs n'apprécient pas la modernisation de l'Arabie saoudite et voient d'un œil critique les nouveaux uniformes.