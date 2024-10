33 ablations chirurgicales de l'utérus ont été réalisées sur des femmes faussement diagnostiquées en Suède. Une opération lourde et surtout irréversible…

Trente-trois femmes ont subi en 2023 et 2024 une hystérectomie, ablation chirurgicale de l'utérus, après avoir été diagnostiquées par erreur en Suède d'un stade préliminaire du cancer de l'utérus, a annoncé mardi un hôpital suédois.

«Nous regrettons profondément ce qui s'est passé. L'ablation de l'utérus est une opération lourde, aux conséquences importantes et irréversibles», a déclaré Johan Lugnegård, médecin en chef de l'hôpital universitaire d'Uppsala (est), cité dans un communiqué. «Nous nous excusons auprès des femmes concernées», a-t-il ajouté.

Après dépistage, les femmes en question, âgées de 38 à 85 ans, avaient été informées du fait qu'elles présentaient des modifications cellulaires précurseuses d'un cancer de l'utérus.

Diagnostic erroné

Une intervention chirurgicale avait donc été recommandée et réalisée, indique l'hôpital. Or, il s'est avéré que le diagnostic posé était erroné et qu'aucune chirurgie n'était nécessaire.

L'hôpital a, de sa propre initiative, lancé une enquête après avoir observé une augmentation inexpliquée du nombre de diagnostics de ce type.

«Nous avons été trop stricts dans nos évaluations (...) ce qui a conduit à un surdiagnostic» systématique, a admis Tommie Olofsson, responsable au laboratoire universitaire de l'établissement.

L'hôpital s'est engagé à examiner l'historique de cas similaires et ouvert la voie à des réparations financières des femmes concernées.