Non, Joe Biden n'a pas décidé de son plein gré de se retirer de la campagne électorale. En coulisses, ce sont justement ses meilleurs alliés qui l'ont poussé à le faire. Amèrement déçu, le démocrate n'hésite pas à nommer ceux qu'il considère comme des traîtres.

Joe Biden s'est retiré de la course, et il est amèrement déçu face à ses alliés qui ne l'ont pas soutenu.

Guido Felder

Barack Obama, Nancy Pelosi, le couple Clinton – ces démocrates ont longtemps soutenu Joe Biden. Mais la semaine dernière, ils l'ont laissé tomber. Cela a donc conduit Biden à annoncer dimanche ce que beaucoup attendaient et espéraient: il s'est retiré de la course à la présidence.

C'est un départ douloureux pour Joe Biden. Pas seulement parce qu'il pensait être le seul à pouvoir empêcher Donald Trump d'atteindre à nouveau la présidence. Mais aussi parce que ses alliés n'ont plus voulu le soutenir. Il croirait même à un complot de ses proches qui conspireraient derrière son dos.

De 2008 à 2016, Barack Obama n'était pas seulement le chef de l'ancien vice-président à la Maison-Blanche. Il était également son ami et a soutenu Joe Biden lors du décès de son fils Beau des suites d'un cancer. En 2020, Obama a été en première ligne lorsqu'il s'est agi de faire la promotion du démocrate. Pourtant dernièrement, l'ancien président a confié qu'il était «effrayé et bouleversé» de voir «à quel point Biden avait vieilli».

Au Congrès, Joe Biden avait au moins toujours pu compter sur sa collègue de parti et ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Lors d'une apparition la semaine dernière, elle n'a presque pas mentionné l'homme dans son discours. Nous savons à présent pourquoi: elle fait également partie de ceux qui ont persuadé le président de démissionner.

Clinton a défendu Biden jusqu'au bout

Hillary Clinton a persisté longtemps. L'ancienne première dame, secrétaire d'État sous Barack Obama et perdante des élections présidentielles de 2016 contre Trump, avait soutenu Joe Biden aussi longtemps que possible.

Elle avait déclaré publiquement qu'il ne devait pas être évincé de son poste, car après de nombreux revers familiaux et politiques, il était fermement décidé à mener son dernier grand combat jusqu'au bout.

Mais elle aussi soutient désormais la candidature de Kamala Harris. Avec son mari Bill Clinton, elle a promis à la vice-présidente de faire «tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider».

Biden amèrement déçu

La lutte de pouvoir entre les démocrates montre à quel point l'influence des Clinton et des Obama est encore grande. Joe Biden ne se sent pas seulement abandonné, il pense avoir été trahi par ses propres amis. Ainsi, il qualifie Barack Obama de «tireur de ficelles», Nancy Pelosi d'«instigatrice» et pointe le manque de soutien chez les Clinton.

Ce que Joe Biden ne voit pas, c'est que le problème vient avant tout de lui-même. Malgré ses signes évidents de vieillissement, il a attendu trop longtemps avant de se retirer. Comme on dit: l'âge rend têtu.