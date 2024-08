La police des moeurs en Afghanistan, relevant du ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice (PVPV), ne coopérera plus avec la mission des Nations unies dans le pays. Les autorités accusent l'ONU de propagande.

Cette décision survient après que la mission de l'ONU en Afghanistan s'est déclarée «préoccupée» par une loi qui impose notamment de nouvelles restrictions aux femmes.

ATS Agence télégraphique suisse

«Nous voulons que les organisations internationales, les pays et les personnes qui ont critiqué la loi respectent les valeurs religieuses des musulmans et s'abstiennent de telles critiques et déclarations qui insultent les valeurs sacrées de l'Islam», ajoute le communiqué du ministère des talibans.

Cette nouvelle loi de 35 articles, publiée au Journal officiel le 31 juillet, contrôle potentiellement tous les aspects de la vie des Afghans, sociale et privée, dans une interprétation ultra-rigoriste de la charia, la loi islamique. Elle prévoit des sanctions graduées en cas de non-respect – allant des avertissements verbaux aux menaces, amendes et détentions à la durée variable - imposées par la police des moeurs.

Elle stipule notamment que les femmes doivent se couvrir le visage et le corps si elles quittent la maison et veiller à ce que leur voix ne soit pas entendue.

«Pouvoirs discrétionnaires»

La loi illustre «une vision inquiétante de l'avenir de l'Afghanistan, où les inspecteurs des moeurs ont des pouvoirs discrétionnaires pour menacer et arrêter quiconque sur la base de listes d'infractions larges et parfois vagues», avait déclaré dimanche Roza Otunbayeva, cheffe de la Manua.

Des organisations de défense des droits humains et des Afghans ont également exprimé leur préoccupation concernant la nouvelle loi, dont certaines dispositions sont déjà en vigueur d'une manière informelle depuis que les talibans se sont emparés du pouvoir en août 2021.

La loi est «fermement ancrée dans les enseignements islamiques» qui doivent être respectés et compris, a déclaré Zabihullah Moujahid, porte-parole du gouvernement afghan, dans un communiqué publié lundi soir. «Rejeter ces lois sans chercher à les comprendre est, selon nous, une expression d'arrogance», a-t-il ajouté.

Le gouvernement des talibans a toujours rejeté les critiques internationales, notamment la condamnation des restrictions imposées aux femmes, qualifiées d'«apartheid de genre» par l'Onu.