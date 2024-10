Six civils ont été tués dans une frappe russe mardi matin près d'un marché à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, une nouvelle tragédie qui intervient alors que le pays marque sa journée des «défenseurs».

Six civils tués dans une frappe, Zelensky dénonce la terreur russe

A Kiev, une minute de silence a été observée à la mémoire des soldats tués dans la guerre avec la Russie, dans le cadre de la journée nationale des "défenseurs de l'Ukraine". Photo: SERGEY DOLZHENKO

Une nouvelle tragédie à toucher l'Ukraine ce mardi. Six civils ont été tués dans une frappe russe près d'un marché à Kherson. Trois femmes et trois hommes sont morts, et cinq blessés ont dû être hospitalisés, selon les autorités ukrainiennes.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé «la terreur quotidienne» qu'impose la Russie aux Ukrainiens depuis l'invasion du 24 février 2024. A Kherson, l'armée russe a frappé le centre-ville vers 09h00 locales, «vraisemblablement» à l'aide d'artillerie, touchant une zone «près d'un marché et d'un arrêt de bus», selon le parquet.

«Sauvée» par un coffre-fort

Le gouverneur Oleksandre Prokoudine a publié sur Telegram une vidéo du site sur laquelle on peut voir plusieurs corps – notamment ceux de femmes et d'hommes âgés – gisant au sol. «Les occupants ont touché des stands commerciaux où les habitants de Kherson achetaient ou vendaient des produits», a déclaré Oleksandre Prokoudine. Des cageots de légumes et un caddie gisaient, abandonnés, a constaté un journaliste de l'AFP. Par endroits, le bitume était encore tâché de sang.

Ania, employée d'une pharmacie, a estimé avoir été «sauvée» par un coffre-fort, qui lui est pourtant tombé sur la tête à cause de l'explosion. Après-coup, elle a constaté que l'objet massif avait été parsemé de «beaucoup de trous», autant d'impacts qu'elle aurait, sinon, reçu elle-même. Un bandage sur le front mais la vie sauve, Ania se dit néanmoins «choquée». «Tous ces gens qui ont souffert (de l'attaque), ils travaillaient ici, c'était des vendeurs. C'était nos clients, les gens qu'on connaissait», a-t-elle expliqué à l'AFP.

La ville de Kherson qui comptait près de 280'000 d'habitants avant l'invasion russe en février 2022, est la seule capitale régionale à avoir été occupée par la Russie au début de la guerre. Elle a ensuite été libérée avec une partie de sa région éponyme par l'armée ukrainienne en novembre de la même année mais se trouve de facto depuis sur la ligne de front.

Une minute de silence

La cité, au bord du Dniepr, est presque quotidiennement touchée par les frappes russes lancées depuis l'autre rive du fleuve. Plusieurs bombardements russes à Zaporijjia, également dans le sud du pays, ont fait un mort et 32 blessés, dont trois enfants, selon le ministère de l'Intérieur.

Les autorités régionales ont publié des images montrant un haut immeuble résidentiel à la façade abîmée. Les forces russes ont utilisé des bombes aériennes guidées, très destructrices, selon le ministère ukrainien. Ces dernières semaines, des armements de ce type ont été utilisés à plusieurs reprises contre la ville.

A Kiev, la capitale ukrainienne, la circulation s'est arrêtée vers 09h00 locales sur l'artère principale, pour observer une minute de la silence à la mémoire des soldats tués dans la guerre avec la Russie, dans le cadre de la journée nationale des «défenseurs de l'Ukraine».

«Mémoire éternelle»

L'hymne national a été joué sur la place centrale, le Maïdan. Nombre d'Ukrainiens sont sortis de leur voiture pour se tenir pour certains la main sur le cœur. Des dizaines de personnes, des femmes pour la plupart, se sont rassemblées devant un mémorial improvisé sur la place. Beaucoup pleuraient en tenant des photos de soldats à la main. Le président Zelensky et les autres dirigeants du pays ont déposé des fleurs devant le mur du souvenir en mémoire aux soldats tombés. «Mémoire éternelle à ceux qui ont défendu l'Ukraine au prix de leur vie!» a déclaré Zelensky.

Dans une déclaration séparée, il a dit vouloir travailler «efficacement» avec le nouveau secrétaire de l'Otan, le Néerlandais Mark Rutte qui a pris ses fonctions mardi et réaffirmant le soutien à l'Ukraine comme une priorité de son mandat. Moscou a pour sa part annoncé de nouveaux gains dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev sont depuis des mois en difficulté, affirmant avoir pris deux nouveaux villages, dont un situé à seulement 13 kilomètres de la ville clé de Pokrovsk dans la région de Donetsk.

Le ministre russe de la Défense Andreï Belooussov s'est rendu lui, selon son ministère, dans un centre de commandement en charge de la zone de Pokrovsk, revendiquant la prise de 12 localités et de 130 km2 au cours du mois de septembre. Les troupes russes ont également avancé à Vougledar, une autre cité importante dont la chute semble imminente, et se trouvent désormais «presque dans le centre-ville», a reconnu le gouverneur régional.