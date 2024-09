Le typhon Yagi a provoqué des inondations dévastatrices dans le nord du Vietnam et a fait au moins 127 morts. Des milliers de personnes ont été évacuées ou sont restées bloquées sur les toits. Les autorités mettent en garde contre la montée des eaux.

Près de 60'000 personnes ont dû quitter leur logement à cause des inondations au Vietnam. Photo: AFP

Les secouristes s'activaient mardi pour venir en aide aux milliers de personnes évacuées ou bloquées sur les toits en raison d'inondations dans le nord du Vietnam, après le passage destructeur du typhon Yagi, qui a fait 127 morts selon un nouveau bilan.

Les autorités locales ont annoncé l'évacuation de plus de 59'000 personnes contraintes de quitter leurs logements dans la province de Yen Bai, dans le nord du Vietnam, où près de 18'000 habitations ont été partiellement submergées.

Un niveau jamais vu depuis 2008

Dans la capitale Hanoï, où le fleuve Rouge a quitté son lit, des riverains ont fui leurs domiciles face à la montée des eaux. Dans la ville, la crue a atteint un niveau jamais vu depuis 2008, ont rapporté les médias officiels, et les prévisionnistes ont averti que le niveau de l'eau pourrait encore monter dans le centre historique.

«J'ai tout perdu, tout. J'ai dû me réfugier à l'étage pour avoir la vie sauve (...) Tout est submergé maintenant», déplore Phan Thi Tuyet, une habitante âgée de 50 ans. Accompagnée de ses deux chiens sur un canot, elle assure à l'AFP n'avoir jamais rien vu de tel.

Des centaines de milliers d'animaux morts

Deux jours après le passage de Yagi, le Vietnam reste aux prises avec les conséquences meurtrières de la tempête, qui a détruit des maisons et des infrastructures de transport et endommagé des usines, avec des rafales dépassant les 150 kilomètres par heure. Près de 210'000 hectares de cultures ont été détruits par les inondations, a rapporté l'Agence de presse vietnamienne (VNA). Au moins 734'000 bovins et volailles ont péri.

Le typhon, qui a touché terre samedi matin vers Haïphong avant de s'affaiblir dimanche soir, est considéré par des météorologistes comme le plus puissant qui a frappé la région au cours des trente dernières années. Le dernier bilan fait état de 127 morts et au moins 54 disparus, a indiqué mardi la chaîne d'Etat VTV.

Les inondations et les glissements de terrain ont aussi blessé 752 personnes, ont précisé les responsables en charge des catastrophes naturelles. Quelque 429 communes réparties dans 17 provinces du Nord sont concernées par des alertes inondations et glissements de terrain émises par les autorités.