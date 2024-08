En vacances à Majorque, une famille suisse vit un cauchemar

1/11 L'hôtel près d'Alcúdia privé d'électricité.

Janine Enderli

La famille A.* de Nunningen dans le canton de Soleure s'attendait à des vacances d'été reposantes. Une semaine de détente sur la côte nord de Majorque, baignades dans la piscine et bonne nourriture. Seulement voilà, ce prétendu paradis s'est révélé être un hébergement délabré une fois sur place.

«Notre hôtel est en très mauvais état», explique Isabel, 34 ans, à Blick. «Les chambres sont sales et très bruyantes. De plus, nous avons découvert des dommages sur nos meubles.» Les photos de l'hôtel montrent une zone de piscine complètement moisie, des douches sales, des portes aux coins ébréchés et des carreaux cassés dans la salle de bain.

«Une femme s'est même effondrée»

Le véritable choc est survenu mardi soir, poursuit Isabel. «À partir de 18 heures, l'électricité a été complètement coupée.» Dès 11 heures du matin, certains services n'étaient déjà plus disponibles. «L'approvisionnement en eau ne fonctionnait pas non plus le soir.»

La panne a provoqué des scènes chaotiques à l'hôtel. Les clients erraient dans les couloirs. «Il y avait un bruit assourdissant, une femme s'est même effondrée», poursuit la Soleuroise.

Tumulte dans l'hôtel

Selon la «Mallorca Zeitung», les touristes, les familles avec de jeunes enfants et les personnes handicapées ne pouvaient plus utiliser les ascenseurs, et la réception ne pouvait ni enregistrer ni libérer les chambres. «Les employés de la réception étaient complètement dépassés et se sentaient abandonnés», a déclaré un touriste au journal.

Selon le journal, un vacancier originaire de Liverpool en Grande-Bretagne était particulièrement énervé et s'en est pris à un employé de la réception. «J'ai une fille de sept ans et ce bâtiment ne me semble pas être un endroit sûr en cas d'incendie», s'est plaint l'homme. Le Britannique a ensuite fait appeler la police. Celle-ci s'est rendue sur place et a tenté de calmer un peu la situation tendue. Ce n'est qu'à deux heures du matin que la panne de courant a été réparée. On ne sait pas encore ce qui a déclenché l'incident à Alcúdia.

«D'autres personnes ont fait des réclamations»

Isabel est venue avec son compagnon et leur jeune fils sur l'île espagnole. Les événements de mardi soir ont été très perturbants pour la famille. «En raison de la situation, mon enfant a été très mal en point.»

Les vacances ont été plus stressantes que reposantes jusqu'à présent. Le tour-opérateur responsable fait tout son possible pour soutenir la famille, mais les hôtels des environs sont complets. Le voyagiste a en quelque sorte les mains liées. «D'autres personnes ont également fait des réclamations, explique la mère de famille. Nous avons payé plusieurs milliers de francs pour ces vacances et nous ne pouvons que pleurer.»

L'hôtel concerné n'a pas encore réagi à la demande de Blick.

*Nom connu