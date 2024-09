Biden «déterminé» à utiliser le reste de son mandat pour renforcer l'Ukraine

Joe Biden est déterminé à renforcer l'Ukraine avant la fin de son mandat et rencontrera Volodymyr Zelensky à New York fin septembre, selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan.

«Nous devons faire plus et mieux»

Pour la fin de son mandat, Joe Biden est determiné à offrir la victoire à l'Ukraine. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le président américain Joe Biden est «déterminé» à utiliser le reste de son mandat pour renforcer l'Ukraine et rencontrera son homologue Volodymyr Zelensky pendant l'Assemblée générale de l'Onu à New York fin septembre, a déclaré samedi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan.

Joe Biden «est déterminé» à utiliser les derniers mois de son mandat renforcer l'Ukraine face à la Russie, a-t-il déclaré en participant par visioconférence à un forum à Kiev. L'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis risque de changer la donne pour Kiev en cas de la victoire du républicain Donald Trump.

Difficultés avec Trump

Des collaborateurs de Donald Trump ont d'ores et déjà laissé entendre qu'en cas de victoire, ils utiliseraient l'aide américaine comme levier pour forcer Kiev à faire des concessions territoriales à la Russie afin de mettre fin à la guerre.

«Le président Zelensky a déclaré qu'en fin de compte, cette guerre devra se terminer par des négociations, et nous avons besoin qu'ils soient forts dans ces négociations», a déclaré Jake Sullivan pendant la conférence annuelle Yalta European Strategy organisée par la fondation du milliardaire ukrainien Viktor Pintchouk.

Mettre l'Ukraine sur la voie de la victoire

Dans l'est de l'Ukraine, «la zone autour de Pokrovsk est particulièrement préoccupante», a souligné Jake Sullivan en référence à une ville clé visée depuis des semaines pas d'intenses attaques de troupes russes qui se trouvent déjà à moins de 10 kilomètres de ce nœud ferroviaire et routier stratégique.

Selon Jake Sullivan, le président Biden rencontrera son homologue ukrainien fin septembre à New York. «À ce moment-là, il restera au président Biden quatre mois de mandat. Et il est déterminé à utiliser ces quatre mois pour mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour l'emporter», a souligné Jake Sullivan.

Alors que Volodymyr Zelensky et autres dirigeants ukrainiens ne cessent de dénoncer les retards de l'aide militaire occidentale et notamment américaine, Jake Sullivan a assuré que ce problème était dû à une logistique difficile et non à un manque de volonté politique de soutenir Kiev.

«Nous devons faire plus et mieux»

«Ce n'est pas une question de volonté politique. C'est une question de logistique difficile et compliquée (...) pour livrer ce matériel sur le front», a-t-il déclaré. «Mais comme l'a dit le président Zelensky (...), compte tenu de ce à quoi l'Ukraine est confrontée, nous devons faire plus, et nous devons faire mieux. Et je suis d'accord avec cela.»

Face à la nouvelle vague d'attaques contre les sites énergétiques ukrainiens, les Etats-Unis redoutent des frappes russes sur des centrales nucléaires ukrainiennes, qui jouent un rôle primordial dans la production électrique du pays, a encore souligné Jake Sullivan.

«Les Russes ont fait preuve d'une grande brutalité dans leurs attaques contre les infrastructures énergétiques civiles. Ils ont déjà tiré sur les centrales nucléaires ukrainiennes et je pense que cela pourrait se reproduire», a-t-il déclaré. «Nous devons aider l'Ukraine à défendre ces centrales nucléaires, ce qui est particulièrement important et constitue une priorité pour nous», a souligné le responsable américain.