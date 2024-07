Document compromettant et pression accrue: Joe Biden retirera-t-il sa candidature ce vendredi?

1/5 Joe Biden pourrait connaître une semaine fatidique, alors que la pression monte dans les rangs de son propre parti pour qu'il se retire de la campagne présidentielle.

Daniel Kestenholz

L'étau se resserre autour de Joe Biden. Le nombre de démocrates à la Chambre des représentants qui lui demandent de se retirer de la campagne présidentielle est passé à une douzaine, selon le «Wall Street Journal» dimanche, avec parmi eux «des élus de premier plan des principales commissions de la justice, des forces armées et des services de renseignement».

Tous ces acteurs de la vie politique se sont réunis dimanche à huis clos afin d'augmenter la pression sur le président américain, afin que ce dernier se retire de la course à la présidence.

Mais Joe Biden reste imperturbable. Dimanche, il était même en campagne en Pennsylvanie. Il aurait toutefois renoncé à prononcer de longs discours et se serait exprimé sans téléprompteur: «Le président n'a parlé que brièvement lors de plusieurs meetings», rapporte le journal. Bref, jamais un président, par ailleurs candidat à la présidence, n'avait été aussi acculé dans toute l'histoire politique aux Etats-Unis.

Une semaine fatidique

Selon Joe Biden, seul Dieu pourrait le convaincre de renoncer à sa campagne électorale. «Mais hors de cette bulle, de plus en plus de démocrates espèrent que quelque chose de plus réaliste poussera le président démocrate à se retirer.»

Le portail d'information américain Axios évoque depuis un certain temps les faiblesses liées à l'âge de Biden. Et ce, alors que les principaux médias ont longtemps maintenu la version officielle de la Maison-Blanche, selon laquelle Joe Biden était apte à diriger le pays. Selon Axios, plusieurs démocrates souhaiteraient même qu'on «supplie Biden de se retirer. Et de nombreux leaders démocrates espèrent qu'il fera le pas d'ici vendredi».

Joe Biden et son petit guide pour enfants

Axios a également publié un document illustré de cinq pages, censé aider Joe Biden à trouver son chemin vers un podium lors d'un meeting. Ce document, écrit en gros caractères avec des mots simples, ressemble à un guide pour enfants.

Avec ce document, les collaborateurs de Joe Biden prépareraient le démocrate à certains grands rendez-vous. Les documents présenteraient de «grandes images de salles sur chaque page, avec des légendes telles que 'vue du podium' et 'vue du public'».

Le rapport indique que de tels documents sont monnaie courante en politique. Ainsi, Kirsten Allen, porte-parole de la vice-présidente américaine Kamala Harris, a affirmé: «Ces documents sont des supports de préparation pour chaque chef, y compris pour la vice-présidente.»