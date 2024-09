Une créature effrayante est soudainement sortie de l'évier de sa grand-mère

Johannes Hillig

La semaine dernière, une femme autrichienne a lancé un appel à l'aide dans un groupe Facebook public, intriguée et désemparée par une créature coincée dans la baignoire de sa grand-mère. «Au secours, ce "truc" a tenté de sortir de la canalisation et est resté bloqué avant de mourir», a-t-elle écrit. Accompagnant son appel à l'aide, la femme a publié deux photos sur lesquelles on peut voir l'animal.

Elle ne savait plus quoi faire. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle ne pouvait pas sortir la créature de la baignoire de sa grand-mère. Elle était tout simplement coincée. «Quelqu'un peut-il nous aider, nous n'arrivons pas à le sortir», poursuit le post.

«Nouvelle peur débloquée»

Dans les commentaires, les internautes se sont tout de suite interrogés. Mais quel est cet animal? Un lézard? Un crocodile miniature? L'incertitude a même déclenché une nouvelle angoisse chez certains: «Nouvelle peur débloquée», plaisante une internaute.

Oulah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une femme a découvert cette créature inquiétante dans l'écoulement de sa baignoire. Photo: Facebook 1/2

Finalement, l'animal mort a été retiré à l'aide d'une pince, et la femme a remercié la communauté en ligne: «Merci à tous! Nous avons réussi à l’enlever.»

Mais de quel animal s'agit-il? L'experte en reptiles Helga Happ est catégorique. «Il s'agit clairement d'un lézard agile qui cherchait probablement un endroit pour passer l'hiver dans le système d'évacuation de la maison», déclare-t-elle au journal «Kronen».